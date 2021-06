Ogni tanto torna a trovarci la promozione Spotify Premium gratis per 3 mesi, l’abbonamento che consente di scaricare la propria musica potendola così ascoltare offline, e dicendo addio alle pubblicità. Sono inclusi anche gli skip illimitati e la possibilità di riprodurre qualsiasi traccia musicale senza dover passare necessariamente per l’ascolto casuale. L’iniziativa promozionale Spotify Premium gratis per 3 mesi è valida fino al 22 giugno 2021, essendo peraltro compatibile solo con il piano Individual (una volta scaduta la promozione vi costerà 9,99 euro al mese, lo diciamo giusto per chiarezza).

Se non avete ancora provato l’esperienza offerta da Spotify Premium, allora questa è la volta buona. Nel caso in cui la promozione Spotify Premium gratis per 3 mesi non fosse disponibile per voi, potreste pur sempre riattivare l’abbonamento Premium per 3 mesi, se utenti del piano Individual, al prezzo cumulativo di 9,99 euro, sempre fino al 22 giugno (scaduto il trimestre, riprenderete a pagare l’abbonamento Premium a 9,99 euro al mese). In alternativa, ci sarebbe da valutare il piano Duo (12,99 euro al mese per 2 account), il piano Family (15,99 euro al mese, fino ad un massimo di 6 account), oppure l’abbonamento Premium Student (4,99 euro al mese per 1 account destinato agli studenti iscritti all’università, che dovranno dimostrare di rispettare i requisiti richiesti esibendo la relativa documentazione al momento della sottoscrizione dell’abbonamento).

Non dovreste perdervi la possibilità di aderire alla promozione Spotify Premium gratis per 3 mesi per godere di tanta buona musica senza pubblicità, con ascolto anche offline. Potrete annullare l’abbonamento in qualsiasi momento, anche prima della scadenza della prova gratuita trimestrale. Per ulteriori informazioni (e per un’eventuale sottoscrizione nel caso in cui vi foste convinti), visitate questa pagina (troverete tutto quanto spiegato nei minimi dettagli). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.