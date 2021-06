C’è un nuovo modo per inviare le segnalazioni TikTok di quei contenuti ritenuti inappropriati perché violenti, collegati all’illecito e alla criminalità e più in generale non conformi a nessuna etica. Non si tratta di uno strumento ufficiale messo a disposizione dello stesso social, semmai di un osservatorio voluto dal consigliere regionale di Europa Verde in Campania Francesco Borrelli ma valido per chiunque volesse utilizzarlo.

Il numero per le segnalazioni TikTok

Chi utilizza il popolare social network cinese (ma anche altre piattafome) sa bene che potrebbe capitare di trovarsi al cospetto di contenuti “border line” o espressamente inneggianti la l’odio e la violenza o veri e propri contenuti con protagonista il bullismo. Le clip in questione potranno essere “denunciate” attraverso il numero dedicato WhatsApp 3662662829 . Saranno poi gli esponenti dell’organizzazione Europa Verde già menzionata a segnalare quanto ricevuto alla Polizia Postale che avvierà le opportune indagini.

Perché nasce il numero WhatsApp per le segnalazioni TikTok

Francesco Borrelli ha dichiarato che, nel contesto geografico della Campania ma poi anche altrove, sono stati notati numerosi TikTok con atti di violenza e vandalismo, pure follie giovanili come corse clandestine fino a vere e proprie clip inneggianti la camorra e tante attività malavitose: per non parlare poi di quei contenuti con protagonisti dei detenuti che lanciano veri e propri messaggi in codice a clan e affiliati. Per queste e altre tipologie di clip di certo illeciti si è deciso di creare un osservatorio dedicato che operi in collaborazione costante con la Polizia Postale. In effetti, segnalando direttamente al social in questione determinati contenuti pubblicati, accade invece che questi vengano non rimossi o comunque eliminati dopo molto tempo. L’obiettivo del nuovo progetto è quello invece di procedere celermente soprattutto in determinate situazioni, quando c’è proprio i TikTok spingono a comportamenti violenti i giovanissimi utenti.