Stanno facendo le loro prime apparizioni solo in versione beta, ma in questi giorni hanno immediatamente piede alcuni raffronti riguardanti il doppio aggiornamento iOS 15 ed HarmonyOS 2.0. Qualsiasi tipo di conclusione sarebbe del tutto affrettata in questo momento, ma un primissimo bilancio può essere fatto, in attesa di comprendere come lo sviluppo delle rispettive beta riesca a modificare gli equilibri che si sono venuti a determinare fino a questo momento tra i due OS.

Un primo raffronto tra iOS 15 ed HarmonyOS 2.0 in beta

Cosa dobbiamo aspettarci da questi due sistemi? Il video che trovate a fine articolo ci dice che, allo stato attuale, iOS 15 ed HarmonyOS riescano a garantire agli utenti prestazioni tutto sommato su livelli simili ed in linea con le aspettative del pubblico. In attesa delle versioni stabili di entrambi gli OS, pare che HarmonyOS abbia una risposta leggermente più veloce di iOS 15 in termini di tempi di apertura per le app. Lo stesso viene riscontrato anche a proposito delle animazioni di sistema.

Ci sono poi altri tre frangenti in cui Huawei risulta forse più avanti di Apple in questo momento storico. Mi riferisco alla visualizzazione dei servizi dell’app, senza dimenticare la navigazione del task manager e soprattutto i tempi di accesso al pannello di controllo. Come avrete intuito, al momento il confronto tra iOS 15 ed HarmonyOS 2.0, a proposito delle rispettive beta, ad oggi si basa solo sulla differenza nelle prestazioni dell’interfaccia utente (UI) e sulla fluidità.

Per farvi un’idea più precisa su quello che vi sto riportando oggi 14 giugno, a proposito delle prestazioni assicurate dall’aggiornamento con iOS 15 e a quella garantire da HarmonyOS, potete consultare il video qui di seguito. Così facendo, infatti, avrete modo di passare dalla teoria alla pratica su un argomento molto caldo in questi giorni.