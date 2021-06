Delitti in Paradiso 9 sbarca in chiaro su Rai2, a partire da domenica 13 giugno in prima serata con due episodi. La serie televisiva franco-britannica creata da Robert Thorogood è un classico poliziesco, ma dall’ambientazione esotica, che ha avuto finora ben quattro protagonisti diversi.

L’assetto di Delitti in Paradiso 9 è l’esito di uno schema che ha visto alternarsi al vertice del cast tre attori diversi. La serie è partita dalle inchieste di Richard Poole (interpretato da Ben Miller), rigoroso ed elegante ispettore londinese ligio al rispetto delle regole che si è ritrovato suo malgrado in servizio a Saint Marie, uno sperduto atollo caraibico, per risolvere l’omicidio di un collega. Quando lo stesso Poole resta vittima di omicidio all’inizio della terza stagione, viene chiamato a investigare sulla sua morte Humphrey Goodman (Kris Marshall), altro ispettore proveniente da Londra e trasferito nel paradiso caraibico per risolvere il caso della morte del collega. Dalla sesta stagione, poi, gli subentra l’ispettore Jack Mooney (Ardal O’Hanlon).

Delitti in Paradiso 9 è la prima stagione per il nuovo protagonista della serie, Ralf Little, che interpreta il giovane detective Neville Parker, entrato in carica dopo il ritorno a Londra di Maooney con la figlia: il suo battesimo nella squadra arriva con un caso di un sospetto serial killer.

Ecco la trama del primo episodio di Delitti in Paradiso 9, dal titolo in onda su Rai2 il 13 giugno, per la prima volta in chiaro dopo il passaggio della stagione in anteprima assoluta per l’Italia su Fox Crime nel 2020.

Jack Mooney e la sua squadra devono indagare sugli omicidi di Vanessa McCormack, pugnalata a morte nella sua casa, e della famosa artista Donna Harman, trovata avvelenata nel suo studio…

Delitti in Paradiso 9 è in onda su Rai2 con due episodi ogni domenica sera in prima serata, disponibili anche su Raiplay, seguito da un’altra prima visione, la settima stagione di The Blacklist.