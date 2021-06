Prosegue la programmazione di Delitti in Paradiso 9 su Rai2, in onda in prima visione in chiaro: dalla scorsa domenica la rete cadetta della tv pubblica trasmette gli episodi della serie franco-britannica ambientata nell’incantevole e sperduto atollo di Saint Marie, ex colonia francese e ora dipendenza britannica d’oltremare.

In questo scenario si svolgono le indagini di Delitti in Paradiso 9 su Rai2, tra casi da risolvere e relazioni interpersonali che creano non poche complicazioni. Il secondo appuntamento con la serie, per esempio, punta il focus sul protagonista Jack Mooney, chiamato a prendere una decisione che gli cambierà la vita.

Quelli di Delitti in Paradiso 9 su Rai2 in onda il 20 giugno sono gli ultimi episodi per l’attore Ardal O’Hanlon, che lascia la serie e viene sostituito dal nuovo volto principale del cast, Ralf Little, nei panni del nuovo detective Neville Parker. Si tratta del terzo cambio di protagonista per la serie, che ha già detto addio al primo interprete Ben Miller, nel ruolo del detective Richard Pool, e a Kris Marshall, che ha interpretato il suo successore Humphrey Goodman, rimasto per quattro stagioni.

Ora a lasciare l’atollo negli episodi di Delitti in Paradiso 9 su Rai2 in onda il 20 giugno è Jack Mooney, al culmine di una trama che coinvolge anche sua figlia. Ecco le sinossi degli episodi 3 e 4, intitolati rispettivamente Gara Fatale e Un Nuovo Inizio, in onda in prima serata.

La storia d’amore di Jack con Anna sboccia mentre lui e il resto della squadra indaga sulla misteriosa morte di un ciclista durante una gara.

Jack e la sua squadra devono indagare sulla morte di un ciclista avvenuta durante il Tour delle Antille e sul caso di un uomo trovato morto in una barca. La figlia dell’ispettore Mooney torna sull’isola per far visita a suo padre e lui deve prendere una decisione importante per il suo futuro.

A sostituire Mooney negli episodi di Delitti in Paradiso 9 su Rai2 in onda domenica 27 giugno, arriva il nuovo protagonista, Neville Parker. Ecco le trame degli episodi 5 e 6, Porte Chiuse e Fantasmi del Passato.

Dopo la partenza dell’ispettore Jack Mooney, un nuovo ispettore arriva sull’isola e tocca a lui indagare su un apparente suicidio. Nevrotico e afflitto da allergie e altri disturbi, l’ispettore Neville Parker si mette al lavoro.