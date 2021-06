Baby K in tour nel 2022: l’artista annuncia quattro appuntamenti in programma nei club per il prossimo anno. Presenterà l’album Donna Sulla Luna e lo porterà sul palco nei migliori club d’Italia nel 2022.

Sono 4 le date evento al momento in programma per il tour primaverile i Baby K che inizierà dal Viper di Firenze venerdì 22 aprile. Baby K in tour nel 2022 si esibirà a Padova il 23 aprile (Hall) e all’Orion di Roma il 29 aprile.

L’ultima delle tappe annunciate è quella attesa ai Magazzini Generali di Milano il 30 aprile. I biglietti saranno disponibili in prevendita da oggi, venerdì 11 giugno, alle ore 16.00 sui circuiti TicketOne e VivaTicket.

In scaletta nei concerti di Baby K i suoi successi da milioni di views, quelli che hanno conquistato le estati italiane, oltre ai brani del nuovo disco di inediti. Donna Sulla Luna viene rilasciato oggi, insieme al nuovo singolo, Mohicani. Per il nuovo brano la collaborazione di Baby K è quella con i Boomdabash che trainerà il disco pubblicato oggi e disponibile in versione fisica e digitale.

Una tracklist particolarmente lunga e ricca per il nuovo progetto discografico di Baby K che include ben 20 pezzi nel nuovo album e numerose collaborazioni e featuring. “Ogni collaborazione di questo disco ha un suo spazio speciale in musica e anche nel mio cuore. C’è un’alchimia rara di stima, talento e affetto con ognuno/a e non potrei esserne più orgogliosa”, ha dichiarato Baby K nel momento in cui ha annunciato gli ospiti del nuovo disco, felice di aver potuto lavorare insieme agli artisti più apprezzati.

Donna Sulla Luna avrà la sua dimensione live nel 2022.

Baby K in tour nel 2022:



venerdì 22 aprile 2022 – Viper a Firenze

sabato 23 aprile 2022 – Hall a Padova

venerdì 29 aprile 2022 – Orion a Roma

sabato 30 aprile 2022 – Magazzini Generali a Milano

Apertura prevendite su Ticketone e Vivaticket da oggi, venerdì 11 giugno, alle ore 16:00.