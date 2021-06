L’Allegria, questo è il titolo dell’inedito in cui Gianni Morandi canta Jovanotti. Una vera e propria sorpresa, un fulmine a ciel sereno. L’annuncio arriva dal profilo social di Lorenzo Cherubini che in un post ha raccontato la storia del pezzo, ha fatto il nome del produttore e ha annunciato la data di pubblicazione.

Gianni Morandi canta Jovanotti

La storia de L’Allegria è quella che possono raccontare due amici. Lo rivela Gianni Morandi sui social:

“Un brano che mi coinvolge totalmente e che mi ha regalato Jovanotti, uno degli artisti più innovativi che io stimo di più. Qualche mese fa gli ho chiesto se potesse scrivere una canzone per me, una canzone come alcune delle sue, quelle che amo di più, tipo Ragazzo Fortunato o Penso Positivo”.

Poco dopo quella richiesta è arrivata la pandemia, poi quell’incidente col fuoco che ha costretto Morandi a un ricovero per via delle ustioni. In quei giorni Jovanotti gli ha telefonato spesso per comunicargli che il brano era in lavorazione. Sabato scorso Gianni ha ricevuto la telefonata definitiva: il pezzo era pronto. I due artisti si sono incontrati a Milano per registrarlo.

L’Allegria uscirà domani, venerdì 11 giugno, su tutte le piattaforme digitali.

La produzione di Rick Rubin

Jovanotti ha annunciato che la produzione de L’Allegria è opera di Rick Rubin, già accreditato in Oh, Vita! ma anche collaboratore di Ed Sheeran, Red Hot Chili Peppers, System Of A Down, Rage Against The Machine e tanti altri. Per lavorare con Rubin i due artisti si sono recati presso gli studi Shangri La di Malibu prima della pandemia.

Da quel che si evince L’Allegria sarà cantata solamente da Gianni Morandi. Ecco il racconto di Jovanotti:

“Per me è un onore immenso aver scritto per uno dei migliori di sempre, una leggenda per ogni generazione, e un uomo dal quale io imparo ogni secondo qualcosa. La cosa paradossale è che ho dato a Morandi uno dei miei pezzi preferiti tra quelli che avevo in cantiere”.

Un pezzo energico e positivo, rock’n’roll e movimentato, che spinge alla ripartenza anche emozionale dopo un anno di angoscia e dopo il grande spavento di Gianni Morandi per quelle ustioni. In totale ripresa da quel brutto incidente, Gianni Morandi canta Jovanotti per ripartire e per spingere i fan a fare altrettanto in questo periodo storico di progressiva uscita dalla pandemia del Covid-19, una delle più grandi piaghe mondiali che la storia ricordi.