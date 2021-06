Anche l’Italia ha le sue canzoni ufficiali di Euro 2020. L’inno internazionale è We Are The People che porta la firma di Martin Garrix con la partecipazione straordinaria di Bono Vox e The Edge degli U2. In Italia gli azzurri giocheranno sulle note di Cristina D’Avena, Emis Killa feat. Jake La Furia e Don Joe e Arisa con Gli Autogol, DJ Matrix e Ludwig.

Cristina D’Avena

In occasione degli Euro 2020 Cristina D’Avena ha pubblicato Nel Cuore Solo Il Calcio, il nuovo EP uscito il 9 giugno con alcune rivisitazioni delle sigle dei cartoni animati a tema calcistico. Tra questi c’è l’inedito che dà il titolo al progetto, un brano pop nel tipico stile della cantante più amata dagli italiani di tutte le età.

Emis Killa, Jake La Furia e Don Joe

Con La Rivincita si fa sul serio. Emis Killa è già stato autore di un tormentone, quando nel 2014 la sua Maracanã fu scelta da Sky Sport per i mondiali di calcio. A questo giro il rapper si unisce a Jake La Furia e al producer Don Joe per disegnare barre che parlano di sfide da condurre senza badare troppo al passato. I parallelismi tra la vita del campione e del rapper ci sono tutti, e la produzione eccellente di Don Joe crea il tappeto elastico sul quale si muove il flow dei due rapper, in forma come sempre.

Gli Autogol, DJ Matrix, Ludwig e Arisa

Un video divertente per un pezzo divertente, per un torneo che deve essere divertimento. Arisa viene scambiata per Noemi da Gli Autogol, ma li corregge e dice di essere Loredana Bertè. Viene creduta, le chiedono di rappare ma poi si accorgono che sarebbe meglio affidare il compito a Ludwig, il tutto su un beat dance curato da DJ Matrix. Il risultato è Coro Azzurro.

Queste sono le canzoni ufficiali di Euro 2020 dall’Italia, che questa sera sfiderà la Turchia alle 21 dallo Stadio Olimpico di Roma.