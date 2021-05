We Are The People di Martin Garrix con Bono e The Edge è l’inno ufficiale dei campionati UEFA Euro2020, la gara rimandata all’estate 2021 ma anche nel brand ha mantenuto la data originaria. Il singolo vede la collaborazione tra il chitarrista e il frontman degli U2 e il DJ olandese di fama mondiale.

Il brano si presenta come una classica canzone nello stile degli U2: celebrativa come Pride (In The Name Of Love), positiva come Beautiful Day ed energica come Elevation. Si apre, inevitabilmente, con il muting frenetico di The Edge per poi continuare con una cassa continua che diventa il battito di un cuore che non ha mai smesso di pulsare, quello della speranza.

Il testo è stato scritto interamente da Bono Vox ed è forte di un messaggio di uguaglianza e pace tra i Paesi, un argomento molto caro al cantautore irlandese e che oggi, con il mondo intero stretto nella morsa di una pandemia, si fa sempre più necessario.

Di seguito le parole di Martin Garrix sull’origine della collaborazione con Bono Vox e The Edge:

In questo modo il rock e la dance hanno trovato una superficie comune. Martin Garrix, del resto, è un grande appassionato di calcio e per questo si dice onorato dell’approvazione da parte della UEFA. Con questo brano il trio inedito dimostra che il calcio può fare la stessa cosa della musica: unire le masse ed eliminare ogni diseguaglianza, sotterrare ogni pregiudizio e infondere pace e armonia.

We Are The People di Martin Garrix con Bono e The Edge continua la tradizione dei grandi artisti che prestano la loro voce per gli Europei di calcio: nel 2004 ci fu Nelli Furtado con Força e ricordiamo anche David Guetta con This One’s For You nel 2016.

There are million votes in a pull of lights

Electricity in the room tonight

Born from fire

Sparks flying from the sun

Yeah, I hardly know you can confess

I feel your heart beatin’ in my chest

If you come with me

Tonight is gonna be the one

[Pre-Chorus]

‘Cause you’re faith in no fear for the fight

You pull hope from the feet in the night

Isn’t you met of you in my mind

Could be mad but you might just be right

[Chorus]

We are the people we’ve been waiting for

Out of the rule and the hate war

I mean our love is never seen before

We are the people we’ve been waiting for

We are the people of the open head

The streets of Dublin to Notre Dame

We’ll build it better than we did before

We are the people we’ve been waiting for

[Drop]

We are the people we’ve been waiting for

[Verse 2]

Broken bells and broken church

Hard that heads isn’t hard that works

From a broken place

That’s where the victories won

[Pre-Chorus]

‘Cause you’re faith in no fear for the fight

You pull hope from the feet in the night

Isn’t you met of you in my mind

Could be mad but you might just be right

[Chorus]

We are the people we’ve been waiting for

Out of the rule and the hate war

I mean our love is never seen before

We are the people we’ve been waiting for

We are the people of the open head

The streets of Dublin to Notre Dame

We’ll build it better than we did before

We are the people we’ve been waiting for

[Drop]

We are the people we’ve been waiting for