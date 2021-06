Lo straordinario mondo di Zoey cancellato. Dopo due stagioni, la NBC ha deciso di mettere fine alle strabilianti vicende della programmatrice di computer Zoey Clarke, che dopo un evento insolito, inizia a sentire i pensieri e i desideri più intimi delle persone intorno a lei attraverso canzoni popolari.

Secondo le fonti, si era parlato di spostare la serie sul servizio di streaming Peacock per una terza stagione, ma alla fine la mossa non è andata a buon fine. Secondo un portavoce della Lionsgate Television, che co-produce Lo straordinario mondo di Zoey, ci sono piani per acquistarla altrove.

“In un mondo in cui trovare un pubblico fedele e appassionato non è mai facile, crediamo che ci debba essere una casa per questo grande spettacolo pluripremiato con un seguito appassionato e dedicato”, ha detto il portavoce. Non tutto è quindi perduto. La domanda è: quale streamer sarà in grado di ospite la serie tv?

Nel cast, Jane Levy nei panni di Zoey Clarke; e poi: Alex Newell, Skylar Astin, John Clarence Stewart, Mary Steenburgen, Andrew Leeds, Alice Lee, Michael Thomas Grant, Kapil Talwalkar, Lauren Graham e Harvey Guillén.

Lo scorso maggio, lo showrunner Austin Winsberg non era molto positivo sul passaggio dello show da NBC a Peacock, dichiarando: “So che se ne è parlato, ma non ho sentito nulla di concreto”. Winsberg ha notato che un passaggio da una rete generalista a uno streamer potrebbe portare benefici alla serie: “Se avessimo la capacità di non essere così in debito con il tempo a disposizione… Ci sono scene o canzoni che devo tagliare ogni settimana per far rientrare tutto nell’episodio”, ha spiegato Winsberg. “Potrebbe essere fantastico avere un po’ più di libertà creativa e flessibilità”.

La notizia de Lo straordinario mondo di Zoey cancellato giunge qualche giorno dopo l’annuncio che la seconda stagione arriverà in Italia su Paese RaiPlay dal 14 giugno.