Oggi è il giorno che tutti gli appassionati di Mare Fuori stavano aspettando. Da Giovedì 1° febbraio sono infatti disponibili in anteprima su Raiplay i primi sei episodi della serie italiana più amata degli ultimi anni.

La quarta stagione della serie che racconta le storie dei ragazzi dell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, fruibili per il momento solo in streaming, saranno trasmesse in prima serata su Rai 2 dal 14 febbraio. In quella stessa data verranno caricati i restanti sei episodi su Raiplay.

Mare Fuori 4 è una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, prodotto da Roberto Sessa, con la regia di Ivan Silvestrini e le musiche composte dal maestro Stefano Lentini.

La quarta stagione di Mare Fuori riparte dallo sparo che si è udito quando Rosa Ricci ha incontrato Carmine Di Salvo. Quando i due amanti sono stati scoperti da Don Salvatore, padre di Rosa, la ragazza si è puntata la pistola alla testa.

Oltre a Rosa e Carmine, torneranno gli altri ragazzi della serie:

Cardiotrap (Domenico Cuomo)

Crazy J (Clara Soccini)

Pino ‘o pazzo (Artem)

Silvia (Clotilde Esposito)

Kubra (Kyshan Wilson)

Insieme alla new entry Valeria Andreano, che interpreta la sorella della direttrice, rivedremo anche gli adulti dell’IPM:

Carmine Recano (il comandante)

Vincenzo Ferrera (Beppe)

Lucrezia Guidone (Sofia, la nuova direttrice).

Tra i personaggi che non torneranno nella quarta stagione stagione di Mare Fuori:

Nicolas Maupas (Filippo)

Valentina Romani (Naditza)

Carolina Crescentini (Paola Vinci)

Serena De Ferrari (Viola)

Gemma (Serena Codato)

Liz (Anna Ammirati)

Gateano Sannino o’ Pirucchio (Nicolò Galasso).

