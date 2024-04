Una nuova serie per ragazzi è in arrivo su Ray Yoyo e RaiPlay. Gateway 66, storia di avventura e scienza, sia in animazione che live action, andrà in onda per la prima volta il 15 aprile.

La serie è una coproduzione Gruppo Alcuni e Rai Kids, diretta da Sergio Manfio, realizzata col contributo automatico del ministero della Cultura e della tax credit, con la partecipazione della Trentino Film Commission, della Fondazione Renzo Piano e con la consulenza degli scienziati del Museo delle scienze di Trento (Muse).

Le scene in live action sono state realizzate presso il Muse, la Biblioteca del convento di San Bernardino e nel centro storico di Trento. La società trentina Green Ink Animation srl si è occupata invece dell’animazione.

I 26 episodi che compongono la serie iniziando 66 milioni di anni fa, quando un meteorite si abbatté sulla Terra e provocò l’estinzione dei dinosauri. La serie sarà trasmessa da lunedì 15 aprile, tutti i giorni alle 12:15 su Rai Yoyo e disponibile sulla piattaforma di streaming RaiPlay.

