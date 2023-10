YOLO – You Only Love Once è la nuova branded serie pensata per un pubblico giovane in arrivo su RaiPlay. Scritta da Michele Bertini Malgarini e prodotta da Giovanni Cova con QMI per Philadelphia, la serie è stata presentata in anteprima al Festival di Venezia 2023. La prima stagione è composta da 6 episodi di circa 10 minuti e sarà disponibile dall’11 ottobre.

Attraverso la complicata relazione tra Laura (Ludovica Martino) ed Edoardo (Lorenzo Adorni) nel quartiere romano del Pigneto, vengono trattati i temi dell’amicizia, dell’amore, della precarietà economica con leggerezza ed ironia.

I personaggi di YOLO – You Only Love Once

Laura è una chef che è appena stata licenziata. Determinata e intraprendente, vuole provare ad emergere in un mondo completamente maschilista. Edoardo, è invece un food blogger che recensisce piatti che vede nelle vetrine. Ironico, pigro, imbranato, è alla ricerca di una sua identità professionale. Laura ed Edoardo si conoscono una sera in cui accompagnano due loro amici, Giulio (Alberto Paradossi) e Milena (Mikaela Neaze Silva), ad un appuntamento al buio.

Gli altri protagonisti della serie sono:

Mikaela Neaze Silva

Alberto Paradossi

Ugo Piva

Eugenia Costantin

Laura ed Edoardo si conoscono una sera in cui accompagnano due loro amici, Giulio (Alberto Paradossi) e Milena (Mikaela Neaze Silva), ad un appuntamento al buio.

Il branded entertainment è uno strumento molto diffuso oggi con cui le aziende dialogano con il proprio pubblico di riferimento utilizzando linguaggi diversi, in questo caso una serie televisiva, per comunicare i valori del marchio in modo indiretto e inedito.

Fonte immagine di copertina: Twitter

Continua a leggere Optimagazine