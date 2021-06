Outer Banks 2 sarà una delle uscite estive di Netflix, che ha appena rivelato la data d’uscita del dramma di formazione rivelatosi uno dei format più visti del 2020.

Outer Banks 2 tornerà con i nuovi episodi venerdì 30 luglio, come annuncia il primo teaser della prossima stagione: nella breve clip JJ, Kiara e Pope rendono omaggio ai loro amici John B e Sarah, creduti morti dopo aver incontrato una brutta tempesta in mare. Invece la coppia è sopravvissuta ed è stata soccorsa in mare da una nave cisterna diretta alle Bahamas, lo stesso posto in cui Ward ha nascosto l’oro.

Con Outer Banks 2 riparte dunque la caccia al tesoro dei cosiddetti Pogues che ha animato la prima stagione, stavolta con nuovi nemici interessati a trovare i 400 milioni di dollari nascosti. Secondo i creatori e produttori esecutivi della serie Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke la nuova stagione “metterà alla prova” i protagonisti “come mai prima d’ora”. Come obiettivo programmatico, gli showrunner hanno scelto di calcare la mano su “tutto ciò che i fan hanno amato della prima stagione”, proponendo per la seconda “una corsa sfrenata” caratterizzata da ancora “più mistero, più romanticismo e una posta in gioco più alta“.

Secondo la sinossi ufficiale di Outer Banks 2, la nuova stagione riprende con John B e Sarah in fuga alle Bahamas, mentre sale la tensione per Kiara, Pope e JJ: “I 400 milioni di dollari sono ancora in gioco, ma la scoperta di un nuovo segreto riunirà il gruppo per una nuova missione. L’avventura di una vita attende, ma acque inesplorate davanti a noi significano che i nostri Pogue devono fare tutto il possibile per uscirne vivi“.

Ecco il teaser di Outer Banks 2 che annuncia il debutto dei 10 nuovi episodi il 30 luglio, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.