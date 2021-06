Adine Gavazzi è un architetto svizzero del Politecnico di Milano, specializzato in antropologia andina e amazzonica. Studia le culture delle foreste, i paesaggi curativi e l’architettura cerimoniale preispanica e indigena. Conosciuta per caso (ma il caso non esiste) una notte su ClubHouse, si è collegata dal Perù in una mia diretta WE HAVE A DREAM con il Maestro Curandero Juan Flores dall’Amazzonia.

Trovi il video integrale a questo link di OptiMagazine. Un paio di settimane dopo, un altro collegamento dal sito archeologico Cumbemayo, sempre in Perù, a 12 ore in auto da Lima, con il Maestro Mosquera. Trovi il video a questo link di OptiMagazine.

Gli eventi hanno portato Adine in Italia e immediatamente l’ho invitata nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso, dove ho chiamato anche Grazia Di Michele (che aveva già interagito con lei nel nostro primo collegamento) e Mariella Nava.

Tutti l’hanno definita una puntata storica e le parole di Adine, vero fiume in piena di concetti densi di profondi significati, hanno lasciato profonde tracce nelle centinaia di migliaia di persone che hanno assistito al programma. Ho deciso di proporre quel momento così importante del Premiato Circo Volante del Barone Rosso in maniera integrale, includendo le splendide canzoni eseguite da Grazia e Mariella.

Prenditi un po’ di tempo, spegni il rumore del mondo e immergiti in discorsi che arrivano da boschi lontani su montagne che decidono il futuro del nostro pianeta. E le protagoniste sono le donne. Sta a loro difendere la nostra MADRE TERRA.

Ed ecco una breve bio di Adine Gavazzi

Architetto svizzero del Politecnico di Milano, specializzato in antropologia andina e amazzonica, studia le culture delle foreste, i paesaggi curativi e l’architettura cerimoniale preispanica e indigena. Ha lavorato sulla costa a Cahuachi, Ventarrón e Chaparri, sulle Ande a Ollantaytambo, e nei siti di Patrimonio mondiale Machu Picchu e Tiahuanaco e in Amazzonia a Mayantuyacu e nel sito di Patrimonio Mondiale misto Río Abiseo. La sua tecnomorfologia su campo ha strutturato una base teorica disciplinare per l’analisi del patrimonio archeologico e delle sue culture vive e ha generato progetti in siti di Patrimonio Mondiale di altre regioni, come Chauvet in Francia, Sacri Monti ed Etna in Italia e Borobudur in Indonesia. È membro fondatore della Cattedra UNESCO di Genova di Antropologia della Salute e professore all’Università Pedro Ruiz Gallo di Lambayeque. Dal 2017 è direttrice della componente culturale della Spedizione Rio Abiseo e dal 2019 è direttrice del Festival dell’Acqua – Far Ich Lap a Lambayeque. È autrice di numerose monografie, tra cui Ande Precolombiane, Forme e storia degli spazi sacri, (2010) Microcosmos – visión andina de los espacios prehispánicos (2012) e di Lima – memoria prehispánica de la traza urbana. (2014)

Pubblicazioni

https://unige-it.academia.edu/AdineGavazzi

https://www.researchgate.net/profile/Adine-Gavazzi

Reti sociali

https://www.facebook.com/adine.gavazzi

https://www.instagram.com/

https://www.youtube.com/channel/UCduixP_-E8tmSw4gd2RfARw

Macchu Picchu UNESCO Chair project

UNESCO Chair of Genoa

https://cattedraunesco.unige.it/adinegavazzi

https://www.facebook.com/UNESCOchairgenoa/?epa=SEARCH_BOX

www.redronnie.tv