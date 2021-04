Chi lo avrebbe mai detto che il Perù mi avrebbe dato la risposta alla domanda che mi faccio da tempo: DOVE SONO GLI ARTISTI? e che ho esternato sabato scorso nella mia diretta Let’s Spend Saturday Night Together, racconto che ho poi isolato sia su Facebook a questo link, che su YouTube:

Sbagliavo a cercare le risposte negli “artisti” italiani o di questo mondo ormai involuto. Bisogna andare alle radici, a chi oggi è connesso con le origini del mondo, dei boschi, delle montagne, delle piante che ci guariscono. A chi sa che la musica serve a curare, anima e corpo, e non solo a vendere e a entrare in classifica. Così l’incontro casuale una notte su Clubhouse con Adine Gavazzi, titolare di cattedra UNESCO che vive adesso a Lima, e la mia curiosità hanno fatto il resto. Mi sono collegato con lei a Lima e con il maestro curandero Juan Flores nella sua casa in Amazzonia a metà aprile. Trovi il link di questa diretta nell’articolo su OptiMagazine

Poi Adine ha lanciato l’idea di fare un collegamento con il Maestro Marco Mosquera, direttamente dal bosco pietrificato di Cumbemayo e non da una abitazione. Ho detto immediatamente sì. Lei è partita da Lima in auto in un viaggio di 14 ore per raggiungere il sito archeologico. Ma, la sera in cui ero collegato con Nick Rhodes da Londra, non ricevevo nessun segnale dal Perù, nonostante avessero predisposto due diversi collegamenti satellitari. Alla fine, ho ricevuto messaggi vocali dove mi ha raccontato che la montagna aveva ruggito forte, rovesciato torrente d’acqua e impedito ogni collegamento. Così ho pensato di farlo il giorno dopo, ma il maestro Mosquera le ha preannunciato che sarebbe dovuta rientrare a Lima e infatti in seguito ha ricevuto una telefonata che le avrebbe impedito di essere con me in diretta. Ma Mosquera come faceva a saperlo? Le ha pure detto, senza neppure conoscermi, che io sono una persona giusta per andare con la telecamera a documentare le montagna, il bosco, le piante e i suoi canti. Così ho registrato con lei una videochiamata che poi ho trasmesso la sera in WE HAVE A DREAM, insieme ai video che lei ha fatto col telefonino e ad uno stupendo clip realizzato da Michel Medina. Guarda il video, non solo una volta, perché contiene un condensato di saggezza futurista, perché ha origini millenarie. Continuerò questi collegamenti con il Perù e presto, come le aveva previsto Mosquera, Adine verrà in Europa e magari sarà nello studio del mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

