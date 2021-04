Mai avrei immaginato che sarebbero entrati all’improvviso nella mia vita: il Perù, i siti energetici, l’Amazzonia, i Maestri Curanderos, la magia curativa dei loro canti e la conoscenza delle piante che da millenni sono nella memoria degli indios, come compagne per migliorare la loro vita. Tutto è nato per caso. Stavo parlando e interagendo in una “stanza” di Clubhouse quando, con una voce “sbiascicata”, un ragazzo ha detto che ce l’aveva con me perché parlavo male della trap. Così ho sottolineato che la musica ha il compito di far stare bene le persone e non indurre violenza e contrapposizione. A quel punto è intervenuta una voce femminile con un italiano da straniera che ha detto che infatti i Maestri Curanderos del Perù curano cantando, persone e piante. Ho guardato il suo profilo e ho letto che Adine Gavazzi è architetto e antropologa nelle Ande e in Amazzonia. Mi ha detto che stava parlando da Lima, in Perù. Si trovava tra due riunioni importanti, tra cui una che riguardava il Mach Picchu (il più conosciuto sito archeologico Inca in Perù) e, per rilassarsi, aveva provato questa nuova applicazione. Non sapeva chi io fossi, ma era stata attratta dalla foto del mio profilo dove sono circondato dal colore fucsia.

Credo nelle coincidenze e sono attento ai segnali che mi vengono mandati da dove non so… o forse lo so, ma è difficile da spiegare. Immediatamente ho provato un fortissimo desiderio di mettere la telecamera in una borsa e raggiungerla in Perù, e con me tutti quelli che hanno assistito alla conversazione, compresa la mia amica fotografa Daniela Scaramuzza. Impossibile adesso però partire per questo viaggio. Così ho contattato privatamente Adine. Mi ha affascinato con i suoi racconti. Le ho proposto di collegarmi con lei durante una puntata del mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso e lei è riuscita a fare intervenire anche con il Maestro JUAN FLORES, un Curandero famoso al punto che il National Geographic gli ha dedicato la copertina e la BBC un servizio.

Così è accaduto. Inutile scrivere tutto quello che lei ha raccontato con tanto entusiasmo dalla sua casa di Lima, né descrivere le frequenze dei canti del Maestro Juan Flores, in collegamento da Pucallpa in Amazzonia, che hanno mantenuto una magia nonostante internet non abbia reso totalmente giustizia al quel canto rituale. Guarda il video che riporta in maniera integrale quanto è accaduto, compresa la parte finale con Grazia Di Michele, che ha assistito a tutto quanto è accaduto e alla fine ha salutato Adine e abbiamo terminato la puntata con il canto mantra di Grazia “Madre terra”.

Le foto contenute in questo articolo sono di Heinz Plenge, José Carlos Orrillo, Beatrice Velarde e Patricio Estay.

Ed ecco una breve bio di Adine Gavazzi

Architetto svizzero del Politecnico di Milano, specializzato in antropologia andina e amazzonica, studia le culture delle foreste, i paesaggi curativi e l’architettura cerimoniale preispanica e indigena. Ha lavorato sulla costa a Cahuachi, Ventarrón e Chaparri, sulle Ande a Ollantaytambo, e nei siti di Patrimonio mondiale Machu Picchu e Tiahuanaco e in Amazzonia a Mayantuyacu e nel sito di Patrimonio Mondiale misto Río Abiseo. La sua tecnomorfologia su campo ha strutturato una base teorica disciplinare per l’analisi del patrimonio archeologico e delle sue culture vive e ha generato progetti in siti di Patrimonio Mondiale di altre regioni, come Chauvet in Francia, Sacri Monti ed Etna in Italia e Borobudur in Indonesia. È membro fondatore della Cattedra UNESCO di Genova di Antropologia della Salute e professore all’Università Pedro Ruiz Gallo di Lambayeque. Dal 2017 è direttrice della componente culturale della Spedizione Rio Abiseo e dal 2019 è direttrice del Festival dell’Acqua – Far Ich Lap a Lambayeque. È autrice di numerose monografie, tra cui Ande Precolombiane, Forme e storia degli spazi sacri, (2010) Microcosmos – visión andina de los espacios prehispánicos (2012) e di Lima – memoria prehispánica de la traza urbana. (2014)

Pubblicazioni

https://unige-it.academia.edu/AdineGavazzi

https://www.researchgate.net/profile/Adine-Gavazzi

Reti sociali

https://www.facebook.com/adine.gavazzi

https://www.instagram.com/

https://www.youtube.com/channel/UCduixP_-E8tmSw4gd2RfARw

Macchu Picchu UNESCO Chair project

UNESCO Chair of Genoa

https://cattedraunesco.unige.it/adinegavazzi

https://www.facebook.com/UNESCOchairgenoa/?epa=SEARCH_BOX

www.redronnie.tv