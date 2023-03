Mi ero già collegato in passato con Matteo Palonara, in arte Florilegio, ma ho deciso di farlo tornare nella diretta We Have a Dream per fagli raccontare il suo nuovo brano “Non ci capiamo più” dove canta:

“Ognuno parla con il proprio linguaggio comprensibile a se stesso”.

Il video è pieno di simboli, da una zingara che legge i tarocchi al gruppo che suona con le mani legate agli strumenti e Matteo che nella prima parte ha un bavaglio sulla bocca.

Florilegio è l’alter ego di Matteo Polonara, cantautore e polistrumentista originario di Ancona, perso da qualche anno fra i portici di Bologna alla ricerca di se stesso.

Florilegio, rimando a una raccolta di estratti poetici composta come un mazzo di fiori, è il progetto con cui Matteo combatte la propria introversione scrivendo piccole autobiografie sentimentali, un pop psichedelico denso di immagini allucinate e sguardi non convenzionali.

A Marzo 2019 ha pubblicato a suo nome il disco d’esordio “Nella Vasca o Nel Giardino di Fianco?” per Revubs Dischi mentre nel 2021 si è presentato come Florilegio con i tre singoli “Tende”, “Gonna” e “Ortica” che insieme al recente “Non Ci Capiamo Più” anticipano il suo nuovo disco.

https://linktr.ee/florilegio_

A questo indirizzo trovi tutti i link per entrare in contatto con lui, nei social o ascoltare la sua musica.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimagazine.com