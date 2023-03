Mi ero già collegato singolarmente con Mike fC e Chiara Franzi, senza sapere fossero fidanzati. Mike mi aveva raccontato dei 40 giorni passati in solitudine in un bosco, senza mezzi di comunicazione. Poi aveva rappato l’inferno di Dante. Li ho ospitati insieme al Premiato Circo Volante del Barone Rosso e si sono esibiti live. Lì suggerii loro di fare un progetto artistico insieme. È accaduto e hanno cantato “Messaggio”, un brano scritto da Mike durante il periodo di solitudine.

Il video è stato girato sul mare e nel freddo di una montagna innevata.

Mi sono così collegato durante We Have a Dream per farmi raccontare tutto.

Ecco le loro bio, per ora ancora separate:

CHIARA FRANZI

Sono nata a Genova, il 25 gennaio 1993.

Ho frequentato il liceo classico nella mia città e il quarto anno sono andata a studiare in Canada, in un paesino a circa tre ore da Montreal, dove ho arricchito le mie prospettive musicali e vissuto l’esperienza di cantare per il ballo di fine anno.

Tornata in Italia, mi sono diplomata e ho intrapreso il percorso universitario a Genova.

A 22 anni ho deciso di studiare canto seriamente, cosa che faccio tutt’ora.

Ho iniziato ad esibirmi nei locali genovesi insieme ad una cover band, i “Best before”, fino a quando ho sentito la necessità di scrivere pezzi miei e cantarli, accompagnandomi con chitarra e ukulele.

Ho avuto occasione di portare le mie canzoni in giro per la città, l’opportunità a Bologna dal Barone Rosso, è stata la mia prima gita fuori porta.

In questi anni ho cercato di vincere la mia timidezza, che forse però è parte integrante di quello che sono, e cantare il più possibile.

Nel luglio 2021, ho partecipato al festival in lingua ligure di S.Giorgio ad Albenga, ottenendo il secondo posto nella categoria solisti, con una canzone inedita in genovese: “‘ò inparòu”, e l’anno successivo ho ripetuto il secondo posto con la canzone “Dimme perchè” insieme a Mike fC e Guido Perata. Ho cantato all’interno di eventi della mia città come la Smart Week o “venti alle venti” nella liuteria di Sussone, e ho preso parte ad alcune puntate del programma per Primocanale “Liguria ancheu”.

Attualmente vivo a Genova e porto avanti la mia aspirazione di poter vivere con la musica. L’ultmo progetto uscito è la canzone “messaggio”, cantata insieme all’autore e compositore della stessa: Mike fC.

MIKE fC

Michele Ferroni, in arte Mike fC, è un cantautore/rapper in lingua italiana e ligure, nato a Genova nel 1989 e cresciuto a Campomorone, paese nell’entroterra del capoluogo ligure, a metà tra periferia e campagna.

Da bambino studia pianoforte, per poi dedicarsi dall’età di tredici anni al rap, autoproducendo due album in cameretta ed entrando a far parte della crew “Mad Boys”, realizzando con i suoi componenti il disco “Su questa strada”.

Nel 2011 pubblica la sua prima canzone rap interamente in genovese, dal titolo “Zena” e da allora prosegue nell’intento di proporre testi in lingua ligure abbinati a generi musicali innovativi.

Nel 2017 e nel 2018 vince il primo premio per la categoria solisti al Festival della canzone in lingua ligure, ricevendo anche il premio per il miglior testo con “Ferma o tenpo”.

L’anno successivo pubblica il suo primo album interamente in genovese, dal titolo “Luxe inti euggi” (Luce negli occhi), progetto che non si limita al rap, ma che contiene tracce che spaziano dalla trap al reggae, dal country al pop, includendo brani più cantautorali e importanti collaborazioni con altri artisti della scena musicale ligure.

Il 3 marzo 2020 decide di vivere “40 giorni offline” in una casa in mezzo a un bosco, raggiungibile solo a piedi, senza internet, telefono, tv… Durante questo periodo scrive “Messaggio” un EP in italiano, attualmente quasi in fondo alla fase di arrangiamento. Il videoracconto “40 giorni offline” viene pubblicato sul canale Youtube di Mike nell’aprile del 2021.

Attualmente sta lavorando a vari progetti musicali e non solo, comprese iniziative per la valorizzazione della lingua e del territorio ligure.

