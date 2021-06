L’universo creato da Michael Hirst continuerà ad espandersi in Vikings: Valhalla di Netflix: lo spin-off sviluppato da MGM passa da History Channel al gigante dello streaming, puntando ad ampliare il tono della narrazione che ha già affascinato milioni di telespettatori con le sei stagioni dell’originale Vikings.

Un primo sguardo al nuovo Vikings: Valhalla di Netflix è stato fornito da un video diffuso durante la Geeked Week, l’evento dello streamer dedicato al mondo fictional. Si tratta effettivamente del primo sguardo alla nuova serie da quando è stato annunciato ufficialmente il progetto di spin-off, nel novembre 2019.

Durante la presentazione di Vikings: Valhalla di Netflix è emerso un making of che, oltre a mostrare il complesso e affascinante processo di produzione della prima stagione della serie, è anche un primo assaggio di ciò che si vedrà sullo schermo prossimamente (non è ancora stata ufficializzata la data del debutto).

Il video dal dietro le quinte di Vikings: Valhalla di Netflix, girata in Irlanda proprio come la serie madre Vikings, esalta la portata di questa produzione mostrando l’enorme impiego di attori, comparse, set naturali e ricostruiti, animali, costumi e attrezzi di scena.

Anche Vikings: Valhalla di Netflix è una storia epica ambientata all’inizio dell’XI secolo tra leggendari vichinghi che hanno lasciato il segno nella storia, come Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e Guglielmo il Conquistatore. Il suo creatore Michael Hirst ha anticipato che la storia si svolgerà nel momento in cui “i Vichinghi hanno ormai invaso la maggior parte dell’Inghilterra e possiedono la Normandia“: secondo lo showrunner non è necessario aver visto la serie originale per poter godere dello spin-off, anche se è certamente preferibile. Netflix ha dimostrato di puntare molto su questo progetto ordinando ben 24 episodi solo per la prima stagione, nella scommessa di emulare il successo del format predecessore.