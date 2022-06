Goran Visnjic si unisce al cast della serie epica di Netflix Vikings: Valhalla, per la sua terza stagione prossimamente in arrivo sullo streamer: l’attore sarà protagonista di un importante arco narrativo pluriennale, secondo quanto diffuso da Deadline.

In Vikings: Valhalla interpreterà Erik il Rosso, il leggendario padre vichingo di Lief Eriksson (Sam Corlett) e Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), che vive in esilio in Groenlandia per i crimini commessi in Islanda e Norvegia.

Prima di giungere a Vikings: Valhalla, Visnjic ha avuto una lunga carriera televisiva: è noto per i suoi ruoli in spettacoli come Timeless (nel ruolo misterioso Garcia Flynn) ed ER – Medici in Prima Linea, in cui interpretava il tormentato dottor Luka Kovač, ruolo che gli ha regalato una grande popolarità presso il pubblico televisivo. Di recente è apparso in serie come This Is Us e The Boys.

Vikings: Valhalla è lo spin-off sequel del format di successo Vikings, creato da Michael Hirst e diretto da Jeb Stuart: la nuova serie è ambientata all’inizio dell’XI secolo e racconta le avventure dei principali eroi del mondo vichingo, tra cui Eriksson, Eriksdotter e Harald Hardrada, tra gli altri, mentre combattono per la sopravvivenza nel mondo in evoluzione che li circonda. La serie ha debuttato a febbraio e ha già conquistato un rinnovo di due stagioni grazie all’immediato riscontro ottenuto nella Top 10 di Netflix.

Netflix ha diffuso una clip dedicata al cast di Vikings: Valhalla, compresi una serie di bloopers, durante la prima giornata della seconda edizione della Geeked Week, l’evento internazionale virtuale di cinque giorni dedicato ai fan dell’intrattenimento geek.

