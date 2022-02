Un mese pieno d’amore, di crimini, intrighi e grandi ritorni: le serie tv Netflix di febbraio 2022 offrono titoli adatti a tutti i gusti: dalla new entry Inventing Anna, all’atteso spin-off di Vikings, ovvero Vikings: Valhalla.

Scopriamo le serie tv Netflix di febbraio 2022 da non perdere assolutamente.

Si parte il 4 febbraio con la romantica nuova stagione de Il Colore delle Magnolie, serie tratta dai romanzi di Sherryl Woods. Le protagoniste sono tre donne della Carolina del Sud, migliori amiche sin dall’infanzia, che si supportano a vicenda attraverso le infinite complessità dell’amore, della carriera, dell’amicizia e della famiglia.

Il 6 febbraio è la volta di Brooklyn Nine-Nine 7, penultima stagione dell’action comedy con Andy Samberg. In questo ciclo di episodi, Amy e Jake si preparano a diventare genitori.

L’11 febbraio spazio alle novità con Inventing Anna, serie prodotta da Shonda Rhimes. Julia Garner (Ozark) interpreta Anna Delvey nella storia vera della truffatrice che ha convinto l’élite di New York di essere un’ereditiera tedesca.

Nella stessa data escono anche le seconde stagioni di: Tall Girl, Toy Boy e L’Amore è Cieco.

Il 14 febbraio è disponibile la serie italiana Fedeltà, tratta dal romanzo di Marco Missiroli con Michele Riondino (Il giovane Montalbano). Un matrimonio all’apparenza felice inizia a dissolversi quando la fedeltà del marito è messa in dubbio, ed entrambi i coniugi sono tentati dai desideri.

Il 18 febbraio prosegue la valanga di novità con Space Force 2, la comedy dai creatori di The Office con Steve Carell, che tenta di ripartire con un nuovo team creativo, dopo l’accoglienza tiepida della scorsa stagione; e Uno di Noi Sta Mentendo, tratta dall’omonimo libro. Cinque liceali, diversi tra loro, finiscono in punizione. Un omicidio e alcuni misteri li spingono a unire le forze in un giallo adolescenziale con un gioco del gatto col topo.

Il mese si conclude con Vikings: Valhalla, spin-off della serie storica Vikings, disponibile dal 25 febbraio. Il sequel è ambientato cento anni dopo le vicende della storia originale, e racconta le nuove gesta di eroi leggendari il cui scopo è entrare nella storia e realizzare il proprio destino.