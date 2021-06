Il battesimo della figlia di Stash dei The Kolors arriva sui social dalla Costiera Amalfitana. Grace, questo il nome della figlia di Stash e di Giulia Belmonte, è stata battezzata lo scorso weekend in Campania, la regione che ha visto nascere e crescere papà Stash Fiordispino.

A condividere il lieto evento con i fan sui social è stato lo stesso artista. Ha pubblicato un paio di scatti in compagnia di sua figlia Grace e della compagna Giulia Belmonte, un quadretto di famiglia che ha conquistato tutti.

Per l’occasione, Stash ha vestito Dolce e Gabbana e ha ringraziato gli stilisti per i bellissimi abiti realizzati per il battessimo di Grace.

“Non esiste uno sguardo più sincero del tuo… un amore più sincero del tuo… un sorriso più sincero del tuo… Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita”, le parole di Stash.

Nel giorno del battesimo della figlia di Stash dei The Kolors, centinaia sono stati i messaggi di auguri sui social. Stash ha presentato ufficialmente quella che è la sua famiglia con un paio d scatti che hanno fatto il giro del web: “La mia famiglia! Auguri piccola Grace… sei così piccola, ma al contempo così immensa!”.

Il battesimo di Grace si è tenuto a Ravello, in Costiera Amalfitana. Per festeggiare sua figlia, nata lo scorso 3 dicembre, Stash ha deciso di fare ritorno a casa organizzando un banchetto in una elegante location della Costiera campana.

Nel messaggio sui social, l’artista ha ringraziato il prete che ha celebrato la Messa, Don Angelo:

“Grazie a Don Angelo che ci ha accolti nel duomo di Ravello per celebrare il battesimo della nostra Grace con la sua pura genuinità. Love you guys!”.

Lo scatto condiviso da Stash ha raggiunto e superato i 150.000 like ma l’artista ha raccontato la cerimonia anche nelle storie.