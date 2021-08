Stash doppiatore in Vivo, il nuovo film d’animazione disponibile su Netflix per Sony Pictures Animation. Una nuova esperienza si aggiunge nella vita professionale di Stash Fiordispino dei The Kolors che, dopo essere stato docente ad Amici di Maria De Filippi, torna alla musica.

Per lui non c’è in programma solo il singolo Cabriolet Panorama e gli appuntamenti estivi che ne conseguono ma anche molto altro. Ha prestato la voce nel nuovo film Sony Pictures Animation, Vivo, cimentandosi ovviamente nel canto: sua la voce principali dei brani presenti all’interno del cartone animato.

“Adoro entrare nel personaggio: una full immersion meditativa, viaggi a frequenze divine, una sorta di distacco col terreno. Davanti a quel microfono, non ti rendi conto se sono passate 8 ore o 8 minuti”, racconta Stash intervistato da Vanity Fair in occasione della pubblicazione di Vivo su Netflix, una vera e propria avventura musicale.

Stash non è l’unico doppiatore. Con lui nello stesso film Simona Bencini e Massimo Lopez per raccontare una storia in cui la musica è protagonista e spinge tutti a trovare il proprio “ritmo” nel mondo. Diretto da Kirk DeMicco, la sceneggiatura è di Quiara Alegria Hudes. Le musiche sono di Lin-Manuel Miranda, Viv

“La musica apre sentieri nella mente, si sedimenta nell’inconscio”, le parole di Stash da neo papà di una bimba bellissima che adora la sua voce e la sua musica. Proprio oggi Stash ha condiviso sui social un video in cui canta per la sua famiglia.

Un mare stupendo alle sue spalle, la sua compagna e la figlia dinanzi. Stash canta per Giulia Belmonte e per la piccola Grace e regala solo a loro una performance inedita chitarra e voce.

Tra le tante canzoni che avrebbe potuto scegliere, Stash intona il suo ultimo singolo rilasciato con i The Kolors. Cabriolet Panorama è un successo e il cantante ne ha regalato una versione esclusiva alle due donne della sua vita, a bordo di una barca.