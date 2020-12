La prima foto di Stash papà è sui social. Il cantante dei The Kolors è diventato padre della piccola Grace, nata dalla relazione con la compagna Giulia Belmonte. Se negli scorsi giorni, Stash si era detto emozionato e aveva condiviso con i suoi seguaci le prime riflessioni dopo la nascita di sua figlia, adesso ha condiviso con tutti i fan il primo scatto con lei.

La prima foto di Stash papà ha raggiunto i social nelle scorse ore. Il cantante appare a torso nudo con la piccola Grace tra le braccia, appoggiata sul suo petto.

“Spero di essere sempre la tua certezza… come sei tu per me”, sono le parole che accompagnano la condivisione della prima foto di Stash papà. 50.000 like su Facebook in poche ore e centinaia di condivisioni; migliaia le persone che hanno commentato la sua prima immagine con Grace, tutte concordi: Stash è dolcissimo nel nuovo ruolo di padre e questo scatto è solo il primo dei tantissimi che l’artista potrà aggiungere al suo album di foto per il resto della sua vita.

Di recente intervistato a Verissimo, Stash ha ribadito l’emozione di essere diventato padre, il regalo più bello che la sua compagna, Giulia Belmonte, avrebbe potuto fargli a Natale ai tempi del Covid-19.

Grace Fiordispino è nata il 3 dicembre 2020. Stash aveva scritto:

“È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora”, aveva scritto Stash. “Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande”.