C’è tutto l’umorismo dei The Jackal più un’atmosfera da commedia romantica in Generazione 56K di Netflix, la nuova serie italiana prodotta da Cattleya e realizzata in collaborazione col gruppo Ciaopeople, disponibile dal 1° luglio 2021 nel catalogo dello streamer a livello internazionale.

Ambientata tra Napoli e Procida, tra amori fuori tempo e amicizie inossidabili, Generazione 56K di Netflix è un racconto generazionale dei Millennial, travolti a sorpresa dalla rivoluzione di Internet negli anni Novanta e oggi abituati a convivere con una tecnologia invasiva ma anche foriera di enormi possibilità.

Generazione 56K di Netflix è il racconto di un gruppo di amici d’infanzia cresciuti a cavallo tra la fine del Novecento e gli anni Duemila: Daniel e Matilda si conoscono da giovanissimi e s’innamorano da adulti, vivendo una storia che rivoluzionerà il loro mondo e li spingerà a fare i conti con una parte di se stessi che, crescendo, hanno dimenticato. Insieme agli amici di sempre, Luca e Sandro, sono il simbolo della Generazione del Modem 56K, dei VHS e dei primi approcci al mondo sconosciuto della rete.

Come mostra il primo trailer di Generazione 56K di Netflix, la serie si snoda costantemente su due linee temporali, dunque due fasi e punti di vista diversi della stessa storia d’amore e di amicizia: da un lato siamo nel 1998, dall’altro ai giorni nostri, con tutte le differenze e i cambiamenti che un ventennio rivoluzionario in termini di rivoluzione digitale ha apportato nella vita di tutti. Come Mai degli 883, inno degli amori di un’intera generazione negli anni Novanta, accompagna le prime immagini della serie nel trailer diffuso da Netflix.

Nel cast di Generazione 56K di Netflix, nei panni di Daniel e Matilda, ci sono Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli nella loro versione adulta e Alfredo Cerrone e Azzurra Iacone in quella da ragazzini. Due dei più noti componenti dei The Jackal, il collettivo comico napoletano che ha spopolato in rete nell’ultimo decennio, interpretano gli amici storici di Daniel: Gianluca Fru è Luca, mentre Fabio Balsamo interpreta Sandro (nella loro versione da bambini, sono impersonati da Gennaro Filippone e da Egidio Mercurio). Nel cast di Generazione 56K di Netflix anche Biagio Forestieri (Napoli Velata) nei panni di Bruno, Claudia Tranchese (Sotto il sole di Riccione, Gomorra La Serie) in quelli di Ines, Federica Pirone in quelli di Cristina. Infine Elena Starace interpreta Raffaella e Sebastiano Kiniger Enea.

Nata da su un’idea originale di Francesco Ebbasta, Generazione 56K di Netflix è scritta dal suo creatore insieme a Costanza Durante, Laura Grimaldi e il capo-sceneggiatore Davide Orsini. Francesco Ebbasta dirige anche i primi 4 episodi, mentre Alessio Maria Federici firma la regia della seconda metà della stagione.