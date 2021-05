Cari vecchi – me compreso – sapere che Origin Of Symmetry dei Muse abbia conseguito il 20esimo anno di età ci fa capire tante cose. Sembra ieri, infatti, quando per la prima volta abbiamo ascoltato New Born, Bliss, Plug In Baby e la versione elettrica di Feeling Good. Il secondo disco di Matthew Bellamy usciva il 17 luglio 2001 a due anni dall’esordio con Showbiz (1999) consacrando la band britannica al successo mondiale.

Su tutto ciò che riguarda Origin Of Symmetry dei Muse abbiamo già conosciuto il cofanetto Origin e proprio dal successo del box Matthew Bellamy e soci hanno deciso di restituire il favore ai fan con una nuova edizione del disco. I 20 anni di Origin Of Symmetry saranno dunque celebrati con una raccolta di remix che uscirà il 17 giugno 2021.

La band britannica ha già reso pubblico il remix di Citizen Erased e presto ascolteremo tutte le versioni alternative dei brani presenti nella tracklist. Intanto l’anno scorso i Muse hanno annunciato di essere al lavoro sul seguito ideale di Simulation Theory (2018) e che per la fine della pandemia, dunque in occasione della riapertura dei concerti, stanno preparando uno show esclusivo.

All’attivo la band di Matt Bellamy ha 8 album nei quali è presente una progressiva evoluzione dei suoni e delle tecniche. I dischi più quotati restano i primi 3, da Showbiz a Absolution (2003). Nel 2020 i Muse hanno pubblicato il film concerto Simulation Theory.

Origin Of Symmetry dei Muse si discostava dal primo album per via delle sonorità più vicine a un rock incisivo: gli arrangiamenti erano più concentrati su riff che su accordi e il basso di Dominic Wostenholme era più presente grazie a un maggior impiego dell’effettistica, che avrebbe raggiunto il suo apice nel riff di Hysteria da Absolution. Tra romanticismo, progressive rock e alternative, Origin Of Symmetry è uno dei dischi più importanti del 2000.