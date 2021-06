Alla fine Meredith Grey ha avuto la sua celebrazione: la scena dell’applauso a Meredith in Grey’s Anatomy 17×17, al termine del suo primo intervento chirurgico dopo mesi di riabilitazione dal Covid, ha chiuso l’ultimo episodio della stagione all’insegna della speranza e della rinascita.

In realtà c’è un aneddoto che riguarda questo momento di Grey’s Anatomy 17×17: la scena dell’applauso era inizialmente prevista nell’episodio 15, quando Meredith viene dimessa dopo essere finalmente guarita dal Coronavirus. Come molti altri pazienti, avrebbe trovato una rappresentanza di medici, infermieri e operatori sanitari ad applaudirla fuori dall’ospedale, ma in pieno stile Grey ha evitato i convenevoli e non si è presentata, facendosi guidare in sedia a rotelle da Jackson attraverso un’uscita secondaria.

L’applauso per Meredith è stato in realtà solo posticipato ed è arrivato in Grey’s Anatomy 17×17 al termine di un’operazione molto complessa, un doppio trapianto di polmone su una donna che aveva subito le conseguenze del Covid: il ritorno della Grey in sala operatoria è stato celebrato da una folla festante dopo il matrimonio di Maggie e Winston (qui la nostra recensione del finale di stagione).

La sceneggiatrice di Grey’s Anatomy 17×17 Meg Marinis, che ha co-scritto il finale di stagione con Andy Reaser, ha spiegato a Deadline come è stata presa la decisione di spostare quel momento, di posticipare l’applauso nel finale anziché nel 15° episodio come originariamente pianificato.

Inizialmente abbiamo scritto che l’applauso di Meredith ci fosse quando viene dimessa dall’ospedale, nell’episodio 17×15. Ma ci siamo subito resi conto che quel momento sembrava la fine della stagione, quindi ci è venuta l’idea geniale di Meredith che sfugge al suo stesso applauso, che ci è sembrata molto da Meredith Grey. Così tante persone avevano lottato con il Covid e lei non voleva sentirsi diversa da chiunque altro. Quindi abbiamo deciso di eliminarlo e di applaudire invece Meredith fuori dalla sala operatoria, che ci è sembrata la vittoria finale del suo viaggio in questa stagione. Quell’immagine di Meredith, nel corridoio della sala operatoria, circondata dalla sua gente, che ride e sorride indossando il suo camice… Mi dà le giuste sensazioni. Mi dà speranza dopo un anno così difficile.

Grey’s Anatomy 17×17 è l’ultimo episodio di una stagione quasi interamente dedicata alla pandemia da Covid e la trama è arrivata a raccontare i primi mesi della campagna vaccinale fino alla primavera 2021. Grey’s Anatomy 18 è già stato rinnovato da ABC.