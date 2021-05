Grey’s Anatomy 18 è stata appena rinnovata da ABC e il sentore è che possa essere l’ultima stagione, ma non nei desiderata della rete: se la protagonista Ellen Pompeo si è detta più volte stanca dello show in cui milita dal 2005, l’emittente punta a mantenere in vita il medical drama più longevo della tv finché sarà possibile.

Del rinnovo di Grey’s Anatomy 18 si è parlato alla conferenza stampa che precede la presentazione dei palinsesti della Disney: Craig Erwich, presidente di ABC Entertainment e Hulu Originals, ha dichiarato che la rete spera di poter trasmettere lo show ancora per molto tempo, perché nonostante la longevità resta “un colosso degli ascolti“.

Grey’s Anatomy 18 arriva dopo una stagione difficile dal punto di vista produttivo – realizzata nel bel mezzo di una pandemia – e anche contenutistico, per la pensantezza della trama dedicata al Covid. Eppure la scelta di incorporare l’emergenza sanitaria nella trama non sembra aver disaffezionato il pubblico, complici anche i ritorni da guest star di volti storici come Patrick Dempsey, TR Knight, Chyler Leigh e Eric Dane. Erwich ha elogiato la capacità della serie e dello spin-off Station 19 di calarsi nella realtà della pandemia e rendere omaggio a medici, infermieri e soccorritori che hanno combattuto l’emergenza anche a costo delle loro vite.

In questo senso Grey’s Anatomy 18 potrebbe non essere l’ultima stagione per la serie di Shonda Rhimes. Anzi, se dipendesse da ABC, certamente ve ne sarebbero altre.

I fan hanno adorato questa stagione. Penso che Grey’s Anatomy abbia fatto un lavoro davvero incredibile quest’anno raccontando le storie di tutti gli eroi in prima linea che stanno combattendo la sacrosanta guerra contro il Covid. Rinnoveremo Grey’s Anatomy il più a lungo possibile.

Oltre al rinnovo di Grey’s Anatomy 18, potrebbe esserci un altro modo per capitalizzare il patrimonio di storie e personaggi della serie. Dopo gli spin-off Station 19 e il precedente Private Practice, ABC si dice pronta a valutare eventuali nuove serie ambientate nello stesso universo narrativo del Grey Sloan Memorial Hospital.

Lo spettacolo è storico per il suo impatto e la sua popolarità. È stato fondamentale – e non solo per la ABC – negli ultimi 17 anni, e ha un fertile panorama di personaggi e storie, quindi siamo sempre aperti a qualsiasi iterazione al servizio dello spettacolo e dei fan.

La decisione sull’eventuale chiusura di Grey’s Anatomy 18 o il rinnovo per ulteriori stagioni arriverà come sempre il prossimo anno a conclusione del processo produttivo della stagione. Quest’anno la showrunner Krista Vernoff aveva respinto l’idea di un altro spin-off perché troppo impegnata a realizzare tre serie per ABC durante la pandemia (di cui una, la nuovissima Rebel, cancellata dopo 5 episodi), ma il ritorno alla normalità potrebbe cambiare i piani di ShondaLand.