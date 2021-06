I servizi VAS a sovrapprezzo sono un lontano ricordo per i clienti Vodafone, dal momento che possono essere considerati attivati di default. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, il gestore rosso avrebbe dovuto concludere l’operazione entro il 31 maggio 2021, ma ci sono voluti ancora diversi giorni per limare gli ultimi dettagli. Spesso i servizi VAS a sovrapprezzo venivano inavvertitamente attivati dagli utenti, che si vedevano poi scalare soldi dal credito residuo senza sapere di preciso a cosa fosse dovuta la cosa. Trattasi dei classici servizi relativi ad oroscopo, meteo, notizie, musica, suoneria ed altro ancora (ce ne sono un’infinità, non serve nominarli tutti), che prevedono l’innesco di un abbonamento con pagamento periodico o una tantum.

Il blocco dei servizi VAS a sovrapprezzo è stata un’operazione che Vodafone, così come gli altri gestori telefonici, hanno elaborato in seguito ad un recente provvedimento dell’AGCOM, che ha ritenuto il caso tutelare i consumatori da possibili brutte sorprese. Il blocco automatico non agirà su alcuni servizi, come le donazioni, i servizi PEC e di informativa bancaria, il televoto, il Mobile Ticketing, i servizi postali e quelli elettronici di recapito certificato.

Naturalmente, chi volesse potrà richiedere la disabilitazione del blocco dei servizi VAS a sovrapprezzo in qualsiasi momento, peraltro in via del tutto gratuita (magari c’è qualche particolare servizio che vi piace e di cui volete usufruire, ed è quindi giusto possiate attivarlo andando oltre il blocco, che ricordiamo essere stato previsto solo per evitare che tali servizi potessero venire abilitati all’insaputa del cliente, o comunque senza che se ne fosse effettivamente reso conto). Voi considerate un bene o un male il blocco dei servizi VAS a sovrapprezzo da parte di Vodafone? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.