Partiranno il 2 luglio i concerti di Max Pezzali per l’estate 2021. L’artista presenterà in tour anche i più grandi successi degli 883, in attesa del concerto-evento atteso allo stadio San Siro di Milano e costretto al posticipo a causa della pandemia da covid-19.

L’autore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90, torna in tour e lo fa inserendo in scaletta anche i successi che fanno parte del suo esordio con il gruppo degli 883, successi che hanno coinvolto intere generazioni.

I concerti di Max Pezzali in estate sono l’occasione per rivivere quei momenti attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto Max Pezzali ha saputo raccontare attraverso le canzoni dei primi 4 album degli 883.

Gli appuntamenti dell’estate 2021 avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo.

E dal libro prende il nome anche il suo tour: Max90 Live.

Il tour partirà da Lignano Sabbiadoro (UD) (Arena Alpe Adria – data zero – 2 luglio), toccando poi Pistoia (Piazza Duomo, 4 luglio), Ferrara (Ferrara Summer Festival, 8 e 9 luglio), Palmanova (Piazza Grande, 11 e 12 luglio), Nichelino (Stupinigi Sonic Park, 16 e 17 luglio), Bologna (Sequoie Music Festival, 19 luglio) Villafranca (VR) (Castello Scaligero, 21 e 22 luglio), Bellinzona, Svizzera (Castle on Air, 24 luglio), Castelnuovo di Garfagnana (Mont’alfonso sotto le stelle, 31 luglio) e Servigliano (Parco della Pace, 6 e 7 agosto).

Le date:

venerdì 02 luglio 2021 | Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria (data zero)

domenica 04 luglio 2021 | Pistoia @Piazza Duomo

giovedì 08 luglio 2021 | Ferrara @Ferrara Summer Festival – Piazza Trento e Trieste

venerdì 09 luglio 2021 | Ferrara @Ferrara Summer Festival – Piazza Trento e Trieste

domenica 11 luglio 2021 | Palmanova (UD) @Piazza Grande

lunedì 12 luglio 2021 | Palmanova (UD) @Piazza Grande

venerdì 16 luglio 2021 | Nichelino (TO) @Stupinigi Sonic Park

sabato 17 luglio 2021 | Nichelino (TO) @Stupinigi Sonic Park

lunedì 19 luglio 2021 | Bologna @Sequoie Music Festival

mercoledì 21 luglio 2021 | Villafranca (VR) @Castello Scaligero

giovedì 22 luglio 2021 | Villafranca (VR) @Castello Scaligero

sabato 24 luglio 2021 | Bellinzona, Svizzera @Castle on Air

sabato 31 luglio 2021 | Castelnuovo di Garfagnana (LU) @Mont’alfonso sotto le stelle

venerdì 06 agosto 2021 | Servigliano (FM) @Parco della Pace

sabato 07 agosto 2021 | Servigliano (FM) @Parco della Pace