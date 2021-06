Già atteso per l’autunno 2020 e posticipato per la pandemia, finalmente l’E Raid 2021 avrà luogo tra il 10 e il 14 giugno prossimi, organizzato da Cromatica insieme al MIMO, Milano Monza Motor Show, dal quale prenderà il via la carovana dei partecipanti nella prima giornata della manifestazione.

E Raid 2021: la mobilità di domani sarà elettrica, silenziosa e green

E Raid è l’evento riservato ad autovetture mosse da motore elettrico, regolarmente in vendita sul territorio della Comunità Europea. Sono previsti quattro percorsi in altrettante giornate, per un’avventura che coniuga turismo e tecnologia. Da un lato si toccheranno alcuni dei più bei luoghi del panorama storico, artistico e gastronomico del paese. Dall’altro, ed è il fine principale dell’iniziativa, si dimostreranno i vantaggi di un nuovo modello di mobilità basato sull’auto elettrica: un mezzo di locomozione silenzioso, rispettoso dell’ambiente, efficace e funzionale.

Ogni tappa avrà una percorrenza compresa tra 166 e 288 km, per un totale di circa 1000 km nei 4 giorni. Verrà fornito ai partecipanti un roadbook al quale dovranno attenersi per transitare dai punti di controllo previsti. Il rifornimento di energia avverrà tramite una card solo presso le colonnine indicate dall’organizzazione. Gli equipaggi, nel rispetto delle norme previste per la circolazione, potranno gestire liberamente i tempi di percorrenza lungo l’intero tragitto, approfittando delle opportunità turistico-culturali suggerite dall’organizzazione.

Verranno rilevati i consumi di energia dei singoli autoveicoli, per evidenziare le strategie e l’abilità degli equipaggi nell’esaltare le proprie doti, e per mostrare la capacità dei conduttori di massimizzare l’efficienza del mezzo, contenendo consumi di energia e tempi di ricarica. Ai fini di una lettura comparabile dei dati rilevati, le vetture verranno suddivise in due categorie: batteria con capacità fino a 45kWh e oltre 45 kWh.

Pietrasanta, tappa toscana dell’E Raid 2021

E Raid 2021, il percorso

Si parte da Milano l’11 giugno, direzione Monza, dove i viaggiatori dopo aver attraversato piazza dell’Arengario si dirigeranno al leggendario Autodromo per un giro di pista, dopo il quale fare rotta per Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. Destinazione non casuale, sede della Dallara Academy, il polo didattico della “Motor Valley” emiliana voluto dal fondatore e presidente dell’azienda, l’ingegner Giampaolo Dallara. I partecipanti all’E Raid avranno l’opportunità il giorno successivo di scoprire l’altra faccia dell’evoluzione dell’auto, calandosi nel mondo della Formula E, i modelli monoposto spinti da motore elettrico progettati e prodotti nelle officine del poliedrico ingegnere.

Poi via verso la pianura parmense e modenese: dopo aver circumnavigato lo stabilimento Ferrari, le vetture affronteranno i passaggi più suggestivi dell’appennino tosco-emiliano, attraverso la piazza del Duomo di Pistoia, la piazza dei Miracoli di Pisa, passando per la Garfagnana e le cava di Carrara, fino alle spiagge della Versilia.

Domenica 13 Giugno, penultima tappa, che si snoda tra Mugello, eremo di Camaldoli, Arezzo, Montepulciano, un inchino al busto di Tazio Nuvolari a San Quirico d’Orcia per omaggiare il campione della “Millemiglia”, e ingresso trionfale a Piazza del Campo di Siena. Chiusura il 14, dopo un viaggio memorabile reso possibile dalle vetture di E Raid 2021, le uniche che, grazie alla loro tecnologia green, sono in grado d’accedere e sostare in autentiche perle del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

La sede della Dallara Academy nella Motor Valley emiliana

I partner della manifestazione

Italo è lo sponsor ufficiale di E Raid 2021. Un binomio naturale: perché Italo, come le auto di E Raid, coniuga la passione per il viaggio con l’attenzione all’ambiente, grazie alla propulsione elettrica e all’impiego di tecnologie nel segno dell’efficienza e del minimo impatto energetico.

Anche l’Enit, l’Agenzia Italiana del Turismo, sarà accanto a E Raid 2021, cui ha concesso il proprio patrocinio “considerata – ha sottolineato il presidente Giorgio Palmucci – l’alta valenza turistica dell’iniziativa”, che si snoda lungo un affascinante itinerario tra Nord e Centro Italia per esaltare le eccellenze italiane, tra arte, storia, gastronomia e vocazione all’ospitalità.

Infine, a coadiuvare la manifestazione sul versante tecnologico c’è Targa Telematics, azienda con esperienza ventennale nel campo dei veicoli connessi e delle infrastrutture digitali per la smart mobility. Grazie alla loro piattaforma tecnologica IoT (acronimo di Internet of Things, la nuova frontiera delle applicazioni che raccolgono e processano dati al fine di migliorare l’efficienza di sistemi, processi e macchinari) sarà possibile monitorare in tempo reale la posizione GPS dei partecipanti, velocità, distanze percorse, orari, tempi, stili di guida, persino livello di carica delle batterie. Elementi che permettono così di pianificare un percorso all’insegna di alte prestazioni e minimi consumi, secondo quello che sarà il modello della mobilità di domani.