Summertime 2 su Netflix debutta il 3 giugno per raccontare un’altra estate sulla riviera adriatica. È passato un anno: i protagonisti sono cresciuti, si sono diplomati e pensano al futuro. C’è chi continuerà a studiare, chi invece è ancora alla ricerca della sua strada.

La seconda stagione della serie, liberamente ispirata a Tre mentri sopra il cielo, romanzo di Federico Moccia, si approccia al pubblico giovanile con il solito stile fresco, accompagnato da una colonna sonora da spiaggia. Ma non è sempre tutto perfetto.

Mentre in Italia, Summer (Coco Rebecca Edogamhe) ed Edo (Giovanni Maini) vivono la loro storia d’amore, in Spagna, Ale (Ludovico Tersigni) insegue il suo sogno in pista, e nel privato è impegnato con la sua collega Lola (Amparo Piñero Guirao). E poi c’è Dario (Andrea Lattanzi), che lavora come ragazzo delle consegue porta a porta e riesce anche a trarne profitto, e Sofia (Amanda Campana), ancora insicura sull’amore e sul suo futuro.

Lo sviluppo narrativo di Summertime 2 su Netflix presenta qualche miglioramento rispetto la precedente stagione, ma continuano a persistere dei punti deboli: i soliti cliché del triangolo amoroso, tanto per iniziare. Perché è chiaro che tra Summer ed Ale non è ancora tutto finito, e non basta la lontananza ad affievolire il loro legame.

Tuttavia, mentre Ale è quello più maturo, convinto di ciò che vuole fare, – e di chi vuole essere – la protagonista della serie vive ancora nel suo limbo di fantasie. Summer non sa ciò che desidera, mente e si nasconde, mostrando la personalità tipica di un’adolescente. Il suo comportamento spesso egoistico non fa che peggiorare il rapporto con i suoi amici. A risentirne è Sofia, che si sente messa da parte.

Summertime 2 su Netflix esplora anche il mondo degli adulti, offrendo uno sguardo alle nuove vite dei genitori di Summer ed Edo. Inoltre, la sorellina della protagonista, Blue (Alicia Ann Edogamhe) ha un ruolo maggiore: anche lei si innamora e chiederà consiglio a Summer su come muoversi – anche se lei non è proprio la persona adatta a cui chiedere.

Summertime 2 continua a raccontare l’adolescenza con gran leggerezza, ma allo stesso tempo impone un cambiamento. Il finale (telefonato, ma che lascerà i fan col fiato sospeso) proclama la fine dell’innocenza, in cui subentrano i problemi dell’età adulta.

Niente paura: Netflix non lascerà il pubblico in attesa per molto tempo. Infatti, Summertime è stato già rinnovata per una terza stagione.