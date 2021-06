In questo giovedì 3 giugno non funziona lo SPID aruba almeno per un certo numero di clienti che si affidano al servizio di identità digitale. Per loro sono inibite determinate operazioni su siti della pubblica amministrazioni magari importanti e fondamentali in questo preciso momento: questo è il motivo per il quale sarà il caso di approfondire la specifica anomalia.

Il sito Downdetector mette in evidenza decine di segnalazioni per Aruba proprio nella mattinata odierna. Tra i commenti di chi ha messo in luce le specifiche difficoltà spiccano quelle relative proprio al servizio di SPID. Tanto più, semplicemente controllando le richieste di assistenza al profilo Twitter di Aruba, si trova facilmente conferma dei problemi che riguardano prevalentemente proprio l’identità digitale.

Come non funziona lo SPID Aruba il 3 giugno? Nella pagina che dovrebbe essere quella dell’autorizzazione all’accesso, ecco che compare il classico messaggio di errore 502 Bad Gateway. A nulla valgono i tentativi ripetuti con l’operazione visto che l’anomalia persiste. Per il momento, da parte dei canali ufficiali Aruba non sono giunte comunicazioni esatta sulle difficoltà in corso.

Per ottenere la dovuta assistenza oggi e sempre nel momento in cui non funziona lo SPID Aruba o anche altri servizi dello stesso provider, un canale che è possibile utilizzare è quello Twitter già indicato che risponde al profilo @Arubait. Tutte le altre modalità attive per avere supporto dedicato in caso di errori sono poi racchiuse in questa pagina dedicata. La sezione introduce anche una serie di guide e di FAQ per tentare di superare ogni anomalia anche in autonomia. La situazione continuerà ad essere controllata per comprendere se ci sarà un repentino ripristino della normalità, soprattutto per chi ha la necessità di portare a termine determinate operazioni con l’identità digitale, divenuta ormai fondamentale.

Aggiornamento 13:03 – i problemi con lo SPID fin qui descritti sembrano essere rientrati.