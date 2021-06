Le esternazioni di Mischa Barton sul dietro le quinte di The O.C. e sulla sua uscita di scena con la tragica morte di Marissa Cooper hanno creato scompiglio tra gli altri membri del cast e, in particolare, in Rachel Bilson e Melinda Clarke che hanno voluto dire la loro a riguardo. Ma cosa è successo di preciso? Intervistata da “E!Online”, Mischa Barton ha spiegato il motivo della sua improvvisa uscita di scena e quando i produttori le misero davanti una scelta (morire o sparire per poi tornare) lei decise per la prima opzione.

Fu lei a scegliere la morte in un primo momento perché stava ricevendo proposte importanti e non voleva rinunciarci ma in un altro è perché questa sembrava la cosa giusta ‘per la sua salute’: “Non mi sentivo protetta dal cast e dalla troupe al tempo”. Poi ha continuato spiegando che il raddoppio degli episodi significava anche il raddoppio del lavoro sul set:

“Il tutto è diventato molto più impegnativo e per me era troppo. Non sapevo in che direzione stesse andando il personaggio. Ricordo tutto ciò con grande affetto, oggi, ma credo che alcune persone abbiano commesso degli errori nel modo in cui hanno gestito la situazione. Non mi sentivo in grado di andare avanti”.

Queste parole hanno un po’ infastidito le sue colleghe che hanno detto la loro a riguardo nel loro podcast invitando Mischa Barton ad unirsi a loro per parlare insieme di questi problemi e di queste persone che, a suo dire, non l’hanno trattata poi così bene.

Melissa Clarke ha subito spiegato:

“L’unica cosa che posso fare è raccontarti la mia esperienza con totale onestà e trasparenza, e non posso parlare per l’esperienza di qualcun altro. Chi è giovane, magari non ha nemmeno 18 anni, si sente oppresso da quella quantità di ore di lavoro, nella migliore delle ipotesi sei esausto e, nella peggiore, è travolgente e caotico… Quindi mi spezza un po’ il cuore sapere che per lei è stato un’esperienza così brutta, non è giusto per nessun giovane”.

Dal canto suo Rachel Bilson si è detta sconcertata dalle rivelazioni della collega perché non si è mai accorta di questa cattiveria sul set e tra i colleghi: “Alcuni dei commenti mi hanno lasciato perplessa quindi non lo so, non so quale sia la verità su questo, ma so che sì, questa è stata un’enorme quantità di pressione per tutti”. Come finirà questa diatriba adesso?