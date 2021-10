Un reboot di The O.C è impossibile, parola di Adam Brody. L’attore che nella serie ha interpretato l’amato Seth Cohen torna sulla possibilità di un ritorno in onda, proprio come è successo a Gossip Girl in questi mesi, e lascia intendere che non sarà così semplice. Mentre per l’elite di Manhattan è stato facile tornare in pista con nuovi personaggi adeguando le loro storie alla contemporaneità del nostro tempo, per The O.C. non sarebbe così semplice, non dopo l’era Trump.

A dirsi certo di questo è Adam Brody che ospite del podcast “Benvenuti in OC, Bitches” con Rachel Bilson e Melinda Clarke, ha detto la sua a riguardo: “Anche se ‘The OC’ afferma di essere in un senso simile a ‘Gossip Girl’, nell’altro non lo è, mentre in un certo senso direbbe che è una critica, non lo è. È una celebrazione dell’opulenza secondo me e non credo che si possa fare perché socialmente siamo in un posto diverso e siamo in un posto più consapevole”.

Adam Brody ha poi sprecato questa reunion con Rachel Bilson, con la quale ha dato vita ad una delle coppie più amate del piccolo schermo, continuando a dire la sua sulla possibilità di un revival dicendosi certo che le abitudini del pubblico siano ormai cambiate e che adesso non si può fare a meno di una ‘resa dei conti politica e sociale’ e si chiede: “davvero è questo quello che vorrebbe vedere la gente in questa serie?”.

La domanda è lecita ma sicuramente i fan da un revival di The O.C. si aspettano altro, magari qualcosa in pieno stile Friends, una via di mezzo tra un ‘sequel’ e una reunion per vedere e sentire cose che non sono note e di cui all’epoca (senza social) non abbiamo potuto discutere e ‘spettegolare’, avremo questa possibilità un giorno?