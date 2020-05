Il finale di The O.C. 3 e la morte di Marissa in onda oggi su Italia1, da domani arriva la quarta stagione

Il finale di The O.C. 3 e la morte di Marissa saranno protagonisti oggi su Italia1 e, sicuramente, anche sui social. In queste settimane il teen drama ha regalato ai fan una vera e propria passeggiata lungo il viale dei ricordi ma oggi l’appuntamento è con un momento topico andato in onda ormai quasi quindici anni fa. L’episodio 3×25 dal titolo The Graduates regalerà ancora al pubblico di Italia1 una delle scene più strazianti della serie, quella in cui la bella Cooper, in seguito ad un incidente stradale, muore tra le braccia del suo grande amore Ryan.

L’evento all’epoca ha fatto discutere e ha portato scompiglio nel pubblico tanto che in molti hanno boicottato poi la quarta stagione sicuri che la serie sia terminata proprio con la morte della bella Marissa. Ancora oggi, a distanza di 14 anni, il pubblico si troverà a discutere della stessa cosa con la differenza che oggi a tenerli uniti ci sarà Twitter. Gli stessi Josh Schwartz, Stephanie Savage e Leila Gerstein sono tornati a parlare dell’evento dicendosi certi che la morte della protagonista è qualcosa di cui bisogna ancora discutere e affrontare.

Ecco il video dello straziante momento in cui Ryan non è riuscito a salvare la sua Marissa:

Nell’episodio finale di The O.C. 3, dopo un’intera puntata focalizzata sul diploma dei quattro protagonisti, Marissa decide di trascorrere l’ultimo pomeriggio a sua disposizione nell’abitazione simbolo della sua vita prima di recarsi all’aeroporto per raggiungere il padre. Ryan decide di accompagnarla e a quel punto spunta Volchock, l’ex di Marissa che, totalmente ubriaco, decide di inseguire i due e per la rabbia li spinge fuori strada. A quel punto è proprio il biondino che aiuta Marissa ad uscire dall’auto ma sulle strazianti note di Hallelujah di Leonard Cohen i due si dicono addio.

Da domani The O.C. andrà in onda su Italia1 con gli episodi della quarta stagione che ci terranno compagnia fino al 10 giugno quando prenderà il via il rewatch di Dr House M.D. ripartendo dal primo episodio. Al momento non sappiamo ancora quante stagioni del medical drama andranno in onda ma siamo sicuri che i fan apprezzeranno la notizia.