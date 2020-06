Il gran finale di The O.C. 4 su Italia1 oggi tra terremoti e addii: la serie era già finita con la morte di Marissa?

È stato bello ricordare i bei vecchi tempi grazie ai pomeriggi passati in compagnia di Seth e gli altri ma il finale di The O.C. 4 sta per arrivare e oggi, 9 giugno, su Italia1 andrà in onda l’ultimo episodio della stagione e della serie. Ebbene sì, i fan storici del teen drama sanno bene che una quinta stagione non c’è stata e non ci sarà e oggi lo scopriranno anche coloro che si sono avvicinati a The O.C. solo in queste settimane complice la quarantena.

Per molti la morte di Marissa ha chiuso la serie ma per altri ancora è proprio questa quarta stagione quella più sottovalutata della serie e alcuni lo capiranno solo con la messa in onda dell’episodio finale, intitolato Nella fine, il principio, in onda su Italia1 oggi a partire dalle 19.00. Toccherà a quest’ultimo episodio concludere degnamente le storie della famiglia Cohen e degli altri personaggi facendo un balzo in avanti, a sei mesi dopo il terribile terremoto che ha scosso la California e anche la casa dove Ryan si è trasferito dopo che i Cohen lo hanno accolto.

ATTENZIONE SPOILER!

Sarà a quel punto che scopriremo come è cambiata la vita di tutti in The O.C. 4 a cominciare da Seth e i suoi, che adesso vivono a casa di Julie Cooper, incinta di Frank e pronta a sposare Gordon Bullit mentre Ryan è ancora single dopo che Taylor è tornata in Francia. Seth e Summer stanno per partire per il college insieme e anche Kirsten si rivela essere incinta. L’inizio di una nuova vita passa per loro da Berkeley, la città dove abitavano ai tempi del college e sarà proprio in viaggio lungo il viale dei ricordi che darà alla luce Sophie Rose Cohen.

Tutto è destinato a cambiare nel corso dell’episodio che metterà insieme alcune coppie (non vi sveleremo quali per non rovinarvi la sorpresa) e ne dividerà altre mentre gli ultimi minuti saranno dedicati ai ricordi grazie a Ryan che ripercorrerà questi anni dalla prima notte passata nella casa dei Cohen e finendo a Marissa. Sarà un ulteriore salto temporale di sei anni a rivelare cosa è successo ai nostri protagonisti tra matrimoni e nuovi propositi.