Come ben sappiamo, a partire dalla prossima stagione del campionato di Serie A (e per il prossimo triennio 2021-2024) sarà DAZN (di cui sono stati resi noti i nuovi prezzi) l’emittente a trasmettere le 10 partite per ogni giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in condivisione. Tutti coloro che erano abbonati a NOW, piattaforma streaming di Sky, devono sapere che, a partire dal prossimo 1 luglio, il prezzo del Pass Sport si aggiornerà passando a 14,99 euro al mese. Una novità che riguarda non solo la riduzione del 50% rispetto al costo iniziale di 29,99 euro richiesto dalla piattaforma del colosso di Comcast, bensì anche la mancata possibilità di acquistare una singola giornata di visione.

Per tutti gli abbonati a NOW che hanno già attivo il Pass Sport, il prezzo verrà aggiornato in modo automatico al primo rinnovo successivo al luglio. Gli utenti che sono in possesso di una promo attiva manterranno ugualmente le condizioni a loro dedicate fino alla scadenza della medesima offerta. Con il Pass Sport si avrà la possibilità di seguire in diretta tutte le partite di UEFA EURO 2020 (in programma dall’11 giugno), la Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata (i match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45). L’offerta include anche la Serie BKT 2021-24 con tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout, 121 delle 137 partite a stagione della UEFA Champions League 2021-24, tutta la UEFA Europa League 2021-24 e la UEFA Europa Conference League 2021-24.

Non mancheranno una selezione di partite di Premier League per la stagione 2021/2022, di Bundesliga per le stagioni 2021-2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021-2024, oltre che alla MotoGP fino al 2021, alla Formula 1 fino al 2022, al Tennis internazionale con gli ATP Masters 1000 e le Nitto ATP Finals fino al 2023 ed a Wimbledon fino al 2022. Lo spettacolo continuerà con la NBA fino alla stagione 2022/23 e tanto altro ancora. Inoltre, NOW ricorda che il Pass Sport è disponibile in Super HD e che si potrà accedere alla visione di contenuti su un solo dispositivo alla volta. Gli utenti potranno richiedere, almeno 24 ore prima della scadenza del periodo di visione, la disattivazione del rinnovo automatico del Pass Sport, senza alcun costo né spese aggiuntive.