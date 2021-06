Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere a proposito dei prezzi DAZN, in relazione agli abbonamenti che verranno resi operativi nel corso delle prossime settimane. Detto dell’acquisizione dei diritti relativi alle partite di Serie A, come vi abbiamo riportato con specifici approfondimenti di recente, oggi tocca ufficializzare le prime mosse da parte della piattaforma. L’aumento dei prezzi, rispetto all’attuale canone mensile di 10 euro, era scontato, ma a questo punto possiamo analizzare finalmente alcuni elementi più pratici.

Situazione prezzi DAZN 2022 per gli abbonamenti dei già clienti

Quali sono le promozioni al momento ufficiali? I prezzi DAZN, almeno per un anno saranno pari a 19,99 euro al mese, per poi passare a 29,99 euro al mese con l’inizio della stagione 2022/2023. Dunque, fino a settembre 2022 non sono previsti ulteriori aumenti per tutti coloro che decideranno di sottoscrivere un abbonamento durante il mese di luglio. Una strategia aggressiva, nel tentativo di attirare l’attenzione del maggior numero possibile di utenti. Magari dando un ulteriore colpo a Sky, cui restano solo tre match a giornata, tra l’altro in co-esclusiva proprio con DAZN.

Tutti i dubbi, almeno per ora, ruotano attorno ai prezzi DAZN per i già clienti. Il comunicato ufficiale di oggi 1 giugno non appare chiarissimo sotto questo punto di vista. Si parla di ulteriori promozioni destinate al target in questione, ma manca la certezza massima che anche a loro sia riservata la promozione che, sostanzialmente, consente un risparmio di 10 euro al mese per un anno abbondante. Alcune fonti come Repubblica ci danno indicazioni incoraggianti in merito, altre come Mondoeconomia hanno sollevato dei dubbi.

Altamente probabile che, nel giro di pochi giorni, ci siano ulteriori indicazioni sui prezzi DAZN, anche per quanto riguarda gli abbonamenti di coloro che ad oggi sono già clienti. Appena ne sapremo di più, torneremo sicuramente sull’argomento tanto caro ai nostri lettori.