Il 19 agosto 2023 ci ha lasciato Carlo Mazzone, che passò alla storia più recente per un’immagine-meme ma che è stato una leggenda vivende per il suo record di presenze in serie A.

Chi era Carlo Mazzone

Carlo Mazzone, allenatore ed ex calciatoreo, era nato a Roma il 19 marzo 1937. È considerato una delle figure più carismatiche e apprezzate del calcio italiano sia per la sua lunga e variegata carriera, sia per il suo carattere irriverente, schietto e passionale.

Mazzone iniziò la sua carriera nel mondo del calcio come giocatore nelle giovanili della Roma per poi passare al Latina, alla SPAL, al Siena e infine all’Ascoli, dove diventò capitano e simbolo della squadra. Proprio con l’Ascoli iniziò la sua avventura da allenatore nella stagione 1968/1969.

Da allora Mazzone guidò numerose squadre di Serie A tra cui Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, Napoli, Perugia, Brescia e Livorno.

Ottenne risultati importanti come la promozione in Serie A con l’Ascoli nel 1974, la qualificazione alla Coppa UEFA con il Cagliari nel 1993 e la vittoria della Coppa Intertoto con il Brescia nel 2001. Sua fu l’opportunità di allenare grandi campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola e Francesco Totti, con cui instaurò un rapporto speciale. Fu proprio lui a notarlo come stella nascente, lanciandolo in prima squadra.

La corsa sotto la curva dell’Atalanta

Mazzone passò alla storia anche per le sue esultanze memorabili, come la corsa sotto la curva dopo il pareggio del Brescia contro l’Atalanta nel 2001.

Nel 2008 partecipò al film L’Allenatore Nel Pallone 2 con Lino Banfi interpretando se stesso. Carlo Mazzone è stato un allenatore di passione, umiltà e lealtà. È stato un maestro per molti giocatori e colleghi, ma soprattutto un uomo che ha amato profondamente il suo lavoro e il suo sport.

Noto come Sor Carletto, è morto ad Ascoli Piceno il 19 agosto 2023 a 86 anni.

