Huawei a breve si accingerà a svelare i suoi prossimi smartwatch. Ad oggi, sono trapelate alcune immagini interessanti, di cui non possiamo affermare se effettivamente siano autentiche, relative ai Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro. Il noto produttore cinese ha annunciato che questi due orologi intelligenti saranno i primi ad avere a bordo il sistema operativo proprietario HarmonyOS, e saranno svelati dall’azienda durante la conferenza ufficiale in programma domani 2 giugno. Nel corso dell’evento Huawei parlerà del nuovo sistema operativo che sarà adottato anche su smartphone, tablet ed altri dispositivi.

Stando a quanto riportato da ‘gizchina.com‘, pare che le immagini dei prossimi Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro siano state scattate in un negozio fisico Huawei in Cina. Dalle foto si può dedurre che i nuovi wearable sfoggiano una cassa di forma rotonda più moderata e minimal rispetto ai modelli procedenti, un cinturino in pelle (quello di color marrone) ed uno in silicone. Per quanto concerne le specifiche tecniche ed i dettagli sui sensori, dalle immagini trapelate non emerge alcuna conferma particolare, dunque non ci resta che attenerci alle indiscrezioni che circolano in Rete negli ultimi giorni, ossia: il monitoraggio della pressione sanguigna, la funzione ECG (elettrocardiogramma), supporto a schede eSIM e compatibilità con la ricarica wireless.

I dispositivi, come già detto sopra, verranno forniti con HarmonyOS e supporteranno chiamate indipendenti. In merito al sistema operativo proprietario, è possibile notare la scritta “Powered by HarmonyOS” sulla scatola degli orologi. Se tralasciamo per un attimo il design dei nuovi Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro, possiamo notare l’interfaccia di una watchface caratterizzata da diversi problemi. Un piccolo accenno all’aspetto grafico di HarmonyOS in merito alla versione per smartwatch è già stato discusso grazie ad un leak di diversi screen che hanno evidenziato il design dell’interfaccia utente, in modo specifico quella che raggruppa tutte le applicazioni.