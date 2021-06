Sono stati annunciati gli ospiti di Carmen Consoli all’Arena di Verona. Il 25 agosto, la “cantantessa” è attesa sul palco dell’anfiteatro scaligero per una vera e propria festa in musica.

L’occasione è quella dei suoi 25 anni di carriera e il concerto rientra tra quelli della stagione estiva dell’Arena di Verona, che riapre alla musica dal concerto-evento de Il Volo atteso per sabato 5 giugno 2021 in omaggio al Maestro Morricone.

Un’orchestra sinfonia e una grande band sul palco di Carmen Consoli all’Arena di Verona. Un parterre di ospiti eccezionali si uniranno a lei e alle sue note per festeggiarla nei suoi primi 25 anni di attività musicale.

I biglietti per il concerto sono esauriti, non sono più disponibili in prevendita su TicketOne in quanto terminati.

Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Colapesce Dimartino, Rodrigo D’Erasmo, Elisa, Finaz, Donatella Finocchiaro, Max Gazzè, Irene Grandi, Levante, Nada, Marina Rei, Daniele Silvestri, Tosca, Ornella Vanoni, Mario Venuti sono gli ospiti attesi sul palco con Carmen Consoli all’Arena di Verona per festeggiare quei “25 anni mediamente isterici”.

Ad accompagnarla sul palco anche la sua storica rock band composta da Massimo Roccaforte alle chitarre, Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Max Dedo ai fiati, Roberto Procaccini alle tastiere, Alessandro Monteduro alle percussioni, ai quali si aggiungono anche Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Gaetano Adorno alla viola, Claudia Della Gatta al violoncello.

Gli ospiti di Carmen Consoli all’Arena di Verona:

