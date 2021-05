Il Volo all’Arena di Verona per Morricone: la data è quella di sabato 5 giugno 2021 e il concerto-evento verrà trasmesso in diretta su Rai1. Si tratta del grande omaggio del trio pop-lirico al Maestro Ennio Morricone reso ancor più importante dal fatto di essere l’evento che segna la riapertura dell’anfiteatro alla musica dal vivo.

Dopo lo stop ai concerti causato dalla pandemia Covid-19, ripartono proprio il 5 giugno gli eventi di musica dal vivo all’Arena di Verona: primo concerto, quello de Il Volo.

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto hanno raggiunto Verona negli scorsi giorni e nella giornata di ieri sono iniziate le prove per il concerto. In collegamento dall’Arena, Il Volo è stato ospite di Domenica In e a Mara Venier ha raccontato le emozioni a pochi giorni dall’evento.

“Siamo qui per celebrare quella che è stata la rappresentazione del genio assoluto. Dal silenzio riusciva a creare opere d’arte che hanno fatto sognare intere generazioni. Il Maestro non ha bisogno di presentazioni però noi umilmente vogliamo dare questo contributo per portare la sua musica anche alle nuove generazioni. Per noi è un grande onore e una grande responsabilità: cantare le colonne sonore del grande maestro Ennio Morricone non è facile. Ma è una cosa in cui metteremo anima e cuore“, ha detto Gianluca Ginoble.

Piero Barone ha invece sottolineato l’aver ottenuto il supporto della famiglia Morriicone e sul palco ci sarà il Maestro Andrea Morricone a dirigere l’orchestra:

“La cosa che ci rasserena è il supporto della famiglia di Ennio Morricone. Sul palco con noi ci sarà il figlio Andrea Morricone che dirigerà l’orchestra. E soprattutto sarà un concerto con il pubblico, sarà davvero una grande emozione“.

“Oggi iniziamo le prove e non vediamo l’ora, è da più di un anno e mezzo che non ci esibiamo davanti a un pubblico e ripartire dall’Arena ci rende ancora più felici“, ha concluso Ignazio Boschetto.