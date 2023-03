I concerti di Carmen Consoli nel 2023 faranno parte di un doppio tour. La cantantessa, infatti, ha scelto due formati live per portare la sua musica dal vivo. Da una parte la sorella-in-crime Marina Rei, dall’altra Massimo Roccaforte e Adriano Murania. Il risultato sarà un palco in cui i fortunati spettatori coglieranno tutte le sfumature della cantautrice siciliana, da sempre affamata di sperimentazione e poesia.

Concerti di Carmen Consoli nel 2023: le date

Di seguito le date dei concerti di Carmen Consoli nel 2023 divisi a seconda del format:

Marina Rei

1 giugno LIVORNO – Straborgo (gratuito)

16 giugno PADOVA – Sherwood Festival (1 euro)

27 luglio GRADISCA D’ISONZO (GO) – Onde Mediterranee

4 agosto – BARD (AO) – Forte di Bard, Aosta Classica

23 agosto BRESCIA – Festa di Radio Onda D’Urto

Massimo Roccaforte e Adriano Murania:

1 luglio SUSA (TO) – Arena Romana, Borgate Dal Vivo

8 luglio RICCIONE (RN) – Piazzale Roma, La Notte Rosa (gratuito)

21 luglio FERMO – Villa Vitali, Villa in Vita Fermo Festival (da 22,93)

7 agosto – TINDARI (ME) – Teatro Grego, Indiegeno Fest (concerto all’alba) (€ 42,55)

18 agosto – SOVERATO (CZ) – Arena Teatro Comunale, Festival D’Autunno

Marina Rei suonerà la batteria, mentre Massimo Roccaforte sarà alle chitarre e Adriano Murania suonerà il violino. Nel primo blocco, Carmen Consoli e Marina Rei esploreranno il rock nelle sfumature a loro più care, mentre nel secondo blocco avremo spettacoli più intimi e profondi.

I prezzi per i biglietti non indicati saranno presto disponibili per la prevendita.

Il concerto evento a Siracusa

Non solo tour: il 15 luglio Carmen Consoli sarà al Teatro Grego di Siracusa con lo spettacolo Terra Ca Nun Senti, un concerto evento in compagnia dell’orchestra popolare siciliana.

La cantantessa si esibirà con una serie di brani attinti dalla tradizione siciliana per “valorizzare l’immenso tesoro della world music siciliana”.

