Sta Succedendo di Carmen Consoli è il nuovo singolo estratto da Volevo Fare La Rockstar, l’album del grande ritorno della Cantantessa con una tracklist ricca di poesia, irriverenza, saggezza e spaccati sociali.

Parafrasando la squadra di Cristiano Godano e soci, se da una parte esistono artisti che fingono la poesia costellando i loro testi con parole ricercate e periodi simil-profondi, Carmen Consoli è la poesia. Lo dimostra questo brano, prima traccia di Volevo Fare La Rockstar, che da subito manifesta le intenzioni della cantautrice siciliana: respirare e nel contempo regalare ossigeno a chi ascolta.

Sta Succedendo di Carmen Consoli è il pop che manca al pop contemporaneo: una leggerezza elegante in cui riconosciamo da lontano la penna ferocemente delicata della Cantantessa che ha scritto questo singolo a quattro mani con il fidato chitarrista Massimo Roccaforte.

Insieme hanno raccontato quel momento in cui l’amore bussa alla porta senza possibilità di replica: ecco che il sentimento più bello e tormentato mette a soqquadro il nostro quotidiano mettendoci alla prova. L’arrangiamento è pop, e lo abbiamo già detto, ma al suo interno troviamo tutte le sfumature che negli anni ci hanno fatto innamorare della musica di Carmen Consoli. Mai banale, mai scontata, sempre profonda e maestra.

Per il ritorno sul palco, Carmen Consoli ha pensato in grande. Non un semplice tour di concerti, ma 3 spettacoli diversi: Volevo Fare La Rockstar TOUR con la band al completo, Acustico con Massimo Roccaforte alla chitarra e Adriano Murania al violino e Femme Fatale, in duetto con l’amica e collega Marina Rei.

I concerti di Carmen Consoli partiranno il 18 giugno dal festival Musicastelle de La Salle (Valle d’Aosta) e si chiuderanno l’8 settembre al Carroponte di Milano.

Di seguito il testo di Sta Succedendo di Carmen Consoli, il nuovo singolo da oggi in rotazione radiofonica.

Facciamo andata senza ritorno

decidi tu la meta e andiamo in capo al mondo

un uragano ci fa perdere il controllo

tutto è concesso in questa parte del sogno

Sta succedendo, sì sta succedendo

prepariamoci all’impatto

Un’imprudente parola di troppo

e i nostri sguardi si precipitano al suolo

com’è difficile un sorriso disinvolto

quando un pensiero corre libero e scomposto

Sta succedendo, sì sta succedendo

prepariamoci al contatto

Ed ho fatto appena in tempo a respirare

l’istinto di scappare e non volere altro che

restare e non temere di guardare

in basso il mare, il cielo e il grano

sporgersi è un dovere a volte necessario

Facciamo andata senza ritorno

betabloccanti e inibizioni messi al bando

lasciamo agli avvoltoi la pena e lo sconforto

l’amabile carogna di un ruolo imposto

Sta succedendo, sì sta succedendo

rimettiamoci al comando

Ed ho fatto appena in tempo a respirare

l’istinto di scappare e non volere altro che

restare e non temere di guardare

Venere al tramonto culla

un piccolo mistero interplanetario

Ed ho fatto appena in tempo a respirare

l’istinto di scappare e non volere altro che

restare e non temere di guardare

dall’alto il cuore acceso di un vulcano

è uno stupore intenso, straordinario