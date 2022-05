Esce oggi in radio e su tutte le piattaforme di streaming Un Momento Di Felicità di Carmen Consoli e Marina Rei. Fino ad oggi le abbiamo viste insieme sul palco, con un’ultima apparizione in occasione del concertone del Primo Maggio. Chi conosce bene le due artiste sa bene che entrambe sono unite da un’amicizia che persiste da 30 anni. Questo brano è un traguardo, perché si tratta del primo vero inedito firmato insieme.

Un Momento Di Felicità di Carmen Consoli e Marina Rei

Un Momento Di Felicità di Carmen Consoli e Marina Rei ha tutte le carte per diventare un grande classico della musica italiana, specialmente nel percorso delle due artiste: le stanze acustiche della Cantantessa per antonomasia ospitano l’intimismo dell’amica e collega. Il risultato è un brano viscerale, dove Marina Rei impugna le spazzole, picchia sull’hammond e sulle percussioni, suona il piano e canta come solo lei sa fare. A confezionare questa perfezione artistica c’è Carmen Consoli, che imbraccia chitarra e basso.

Un brano completamente personale, questo, dal momento che Carmen Consoli e Marina Rei hanno curato ogni dettaglio a partire dalla scrittura per finire nella produzione. C’è l’unplugged dominante, ma anche la poesia che canta i ricordi irrimediabilmente legati alla perdita. Le due artiste, infatti, cantano i loro padri e i viaggi, la bellezza di un’innocenza ormai passata e quella voglia di ritornare al passato come unica zona di comfort dell’esistenza.

L’amicizia tra due artiste

L’arrivo di questo primo featuring ufficiale era stato annunciato da Carmen Consoli sui suoi social ieri, giovedì 5 maggio, con queste parole:

“Ce lo eravamo promesse da tempo, quello stesso tempo che ha generato ispirazione e magia accompagnandoci a scrivere una canzone insieme. Queste sono le parole e la musica della nostra amicizia che vibrano, potenti, come il desiderio costante di stare insieme per creare quanto più possibile un ‘momento di felicità'”.

L’ultimo album di Carmen Consoli è Volevo Fare La Rockstar (2021), mentre l’ultima release di Marina Rei è Per Essere Felici (2020). Le due artiste hanno viaggiato insieme in occasione dell’atto Femme Fatale, un tour parallelo a Volevo Fare La Rockstar Tour. Con Femme Fatale Carmen Consoli e Marina Rei si sono esibite insieme sul palco in un duetto chitarra-batteria.

Testo