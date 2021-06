Honor 50 sta per essere presentato: il nuovo device vedrà la luce il prossimo 16 giugno, ovvero tra poco più di un paio di settimane. La conferma è arrivata da un video teaser pubblicato dal produttore cinese su Weibo, che definisce in modo univoco tutta la questione. Il filmato fornisce le prime indicazioni sul comparto fotografico di Honor 50, pur non mostrando altri dettagli sullo smartphone. In ogni caso, la data di lancio è stata confermata, come sopra vi dicevamo (per il 16 giugno).

Il design del device ormai non ha segreti: la clip, in un certo senso, è in linea con le indiscrezioni che si sono fatte largo lo scorso mese, soprattutto in relazione alla tripla fotocamera posteriore innestata in un modulo voluminoso ed anche piuttosto sporgente rispetto al resto della scocca. Honor 50 sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 778G, mentre Honor 50 Pro e Honor 50 Pro+ dovrebbero accoppiarsi con il processore Snapdragon 888. La conferma che la serie sarà composta da più di una versione è arrivata anche dal video teaser di cui vi parlavamo ad inizio articolo (sarebbe stato immaginare il contrario).

Come avrete capito, il ban USA sembra ormai essere alle spalle per il produttore cinese, questo soprattutto per la sua scissione rispetto a Huawei, che altrimenti gli sarebbe potuta costare veramente chiara (si parlava addirittura di un possibile fallimento della sussidiaria, cosa che avrebbe costretto Huawei a cederla ad un nuovo consorzio locale). Non c’era altra soluzione se non quella di vendere, come, del resto, la casa madre ha fatto. L’OEM adesso potrà sbocciare a vita nuova, avvalendosi della collaborazione di Qualcomm e dei servizi Google. Detto questo, il 16 giugno ormai è alle porte: chi di voi ha intenzione di investire su Honor 50? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.