Lo Xiaomi Mi 11 5G è molto piaciuto, ma probabilmente gli Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra piaceranno anche di più (naturalmente a seconda dei gusti e delle esigenze personali). Come riportato dal portale ‘gsmarena.com‘, i due modelli più avanzati presenteranno un sistema di ricarica rapida mai visto prima, arrivando perfino a supportare i 67.1W, e superando così, anche se di un pelo, i 65W già conosciuti in commercio. Un record che non capita di mettere a segno tutti i giorni, a riprova di quanto bene sta facendo il produttore cinese e dell’impegno profuso per cercare di dare sempre il massimo ai propri clienti.

Gli Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra monteranno sul retro una sorta di piccolo display, concepito dal produttore cinese per lo scatto di selfie con la fotocamera principale per godere di una qualità più elevata (per quanto importanti, i sensori frontali non sono comunque all’altezza di quelli posteriori) e vedendo in anticipo quel che è effettivamente nel raggio d’azione del comparto. Lo Xiaomi Mi 11 Ultra si equipaggerà con il sensore Samsung ISOCELL GN2 da 50MP, oltre che un grandangolare da 48MP e da un teleobiettivo periscopico da 48MP. Lo Xiaomi Mi 11 Pro vanterà un teleobiettivo periscopico da 8MP con zoom 50x.

Si dice anche che lo Xiaomi Mi 11 Ultra verrà spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Il telefono dovrebbe anche avere una batteria da 5000mAh, con MIUI 12.5 ed altoparlanti stereo Harman Kardon. Queste descritte sono informazioni non ancora ufficiali, pertanto soggette a possibili modifiche. In ogni caso, gli Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra promettono scintille, e siamo certi ne faranno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.