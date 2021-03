Lo Xiaomi Mi 11 5G è arrivato ufficialmente in Italia, ma non ne abbiamo mai abbastanza: adesso si punta allo Xiaomi Mi 11 Ultra, il modello più avanzato della serie insieme allo Xiaomi Mi 11 Pro. Il device si fa notare, almeno stando alle indiscrezioni, per il comparto fotografico posteriore, addirittura dotato di un piccolo schermo che si può scorgere dalla back-cover. Non manca molto al lancio dello Xiaomi Mi 11 Ultra, come dimostrato anche dalla certificazione TENAA relativa ai modelli con codici M2102K1V e M2102K11AC, che corrisponderebbero proprio agli Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra.

Come riportato dal portale specializzato ‘gizmochina.com‘, non ci sono altre indicazioni a corredo, se non quella che entrambi i dispositivi, com’era lecito aspettarsi, godranno del supporto alla connettività di rete 5G. In ogni caso, la certificazione TENAA ci lascia presagire la finestra temporale entro cui gli Xiaomi Mi 11 Ultra e Mi 11 Pro verranno presentati, ovvero tra marzo e aprile. I dispositivi differiranno tra loro fondamentalmente per il comparto fotografico posteriore, anche se sono diversi i sensori che avranno in comune a partire da quello principale Samsung ISOCELL GN2 da 50MP e 1/1,12 pollici (una soluzione che siamo proprio curiosi di sperimentare in prima persona per poi farvi un dettaglio resoconto).

Non cambia nulla per molte altre specifiche tecniche, presenti a bordo dell’uno e dell’altro: schermo AMOLED da 6.8 pollici quad-curve con frequenza di refresh rate a 120Hz, processore Snapdragon 888, supporto alla ricarica rapida a 67W (sia cablata che wireless) ed a quella inversa a 10W e certificazione IP68 per polvere e liquidi. Voi avete già messo gli occhi su uno dei due dispositivi e non aspettate altro che vengano presentati, a questo punto molto presto? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.